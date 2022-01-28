Marmaray, kar yağışında 1 milyon 250 bin İstanbullu’yu taşıdı





'ULAŞIMI MARMARAY SAĞLADI'



Diğer ulaşım sistemleriyle entegre ve İstanbulkart aktarma sistemine dahil olan Marmaray'da en yoğun talebin Yenikapı, Sirkeci, Ayrılık Çeşmesi, Üsküdar, Bakırköy ve Söğütlüçeşme Pendik istasyonlarında yaşandığını aktaran Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:



"1 Ocak-26 Ocak 2022 tarihleri arasında toplam 10 milyon 221 yolcuyu ulaştıran Marmaray'da günlük yolcu sayısı yaklaşık 400 bine ulaşırken, kar yağışının yoğun olduğu 23-26 Ocak tarihleri arasındaki 4 günde 1 milyon 250 bin kişi taşındı. Bunun 628 bini vatandaşların hizmetine ücretsiz olarak sunulan saatler arasındaki taşımalarla gerçekleşti. İstanbullu, ulaşım ihtiyacını yolların hep açık olduğu Marmaray ile sağladı. Marmaray, yoğun kar yağışında İstanbul'un ulaşımını sırtladı."