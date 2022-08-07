Marmaris’te geçen seneki yangında zarar görenler yeni evlerine kavuşuyor

Yangın mağdurları taleplerine göre inşa edilen tek katlı ya da iki katlı müstakil evlerinde yaşayacak. Konutların 10 gün içerisinde ailelere teslim edilmesi planlanıyor.

Yapımı büyük ölçüde tamamlanan iki katlı evini gezen 68 yaşındaki Kazım Aykutalp, yangından hemen sonra devletin tüm kurumlarıyla yanlarında olduğunu, her şeyleriyle ilgilenildiğini ifade etti.

"KENDİ İMKANLARIMIZLA BU EVLERİ YAPTIRAMAZDIK"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, AFAD, TOKİ, Muğla Valiliği başta olmak üzere tüm kurumların kendilerine sahip çıktığını belirten Aykutalp, şunları söyledi:

"Devletimiz tüm kurumlarıyla bu süreci çok sıkı takip etti, bizi hiç yalnız bırakmadı. Onlara çok teşekkür ediyorum. Yaşadığımız yangın felaketi çok tehlikeli ve kötüydü. O süreçten sonra gerçekten devletimiz yanımızda oldu, her türlü yardımı yaptı. Burada çalışanlar çok iyi niyetle güzel işler çıkardı."

Aykutalp, konutların birkaç eksiği kaldığını anlatarak, yeni evlerin işçiliğinin de mükemmel olduğunu söyledi.

"Kendi imkanlarımızla bu evleri yaptıramazdık. Devletimizden Allah razı olsun, yaptı. Benim beklentilerime fazlasıyla cevap verdiler. Devleti temsil eden kurumların çalışanları, iş yapan firmalar zorlu doğa şartlarında inanılmaz mücadele ettiler" diyen Aykutalp, büyük bir felaketten sonra bambaşka duygularla evlerine taşınma hazırlığı yaptıklarını belirtti.

Aykutalp, 10 gün içinde yeni evlerinde yaşamaya başlayacaklarını dile getirerek, yeni evinin balkonunu çok sevdiğini, Bakan Kurum'a balkonda çay ikram ederek teşekkür etmek isteğini ifade etti.