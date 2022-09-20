Mavi Vatan’a yeni koruma! Türkiye bu teknolojiye sahip az sayıda ülkeden biri olacak

"BİRÇOK ÜRÜNÜMÜZLE DÜNYADA EN ÇOK ARANAN ÜLKELERDEN BİR TANESİYİZ"

Varank, TÜBİTAK'ın Türkiye'de araştırma ve geliştirmenin hamisi bir kurum olduğuna dikkati çekerek, sivil, askeri teknolojiler, sağlık teknolojileri gibi her alanda Türkiye'deki AR-GE faaliyetlerini desteklediklerini ve projeler gerçekleştirdiklerini anlattı.

TÜBİTAK'ın savunma sanayisinde, su altında, akustikte bu kabiliyeti kazanmış olmasıyla dost ve müttefik ülkeler için tedarikçi konumuna gelmesinin, ülkenin geldiği noktanın görülmesi açısından önemli olduğunu vurgulayan Varank, "Biz sadece insansız hava araçlarında değil, birçok ürünümüzle dünyada en çok aranan, talep edilen ülkelerden bir tanesiyiz. Bize yurt dışından gelen her heyet, mutlaka savunma sanayisi alanında çalışan firmalarımızı, enstitülerimizi gezmek istiyor. TÜBİTAK MAM ve BİLGEM çok ciddi bir kabiliyet elde etti. Bunu hem ülkemize faydalı olacak şekilde kullanacağız hem de dost ve müttefik ülkelerle bu teknolojilerimizi paylaşacağız" diye konuştu.

"SİVİL KULLANIMI DA VAR"

TÜBİTAK Başkanı Mandal da savunma sanayisinin rekabet üstünlüğü anlamında çok kritik olduğunu ancak sonar sisteminin sivil kullanımının da mümkün olduğunu ifade ederek, "Özellikle Türkiye gibi bir ülkede boğazların güvenliği, kıyı şeritlerinin güvenliği açısından bakıldığı zaman ulusal güvenliğin ötesinde, ülkemizin kara sularındaki sivil güvenlik anlamında da önemli olacağını düşünüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

MİLGEM Projesi'nde tasarımlarını yaptıkları seramik malzemeleri üretmek için yurt dışına gönderdiklerini belirten Mandal, şimdi ise seramik malzemenin tasarımını ve üretimini kendilerinin yaptığını bildirdi.

Mandal, projenin yazılım ve arayüzlerinin de TÜBİTAK BİLGEM tarafından gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.