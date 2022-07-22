Mazot ve benzin fiyatı 22 Temmuz: Bugün motorin, akaryakıt, LPG, mazot fiyatı ve benzin fiyatları ne kadar, litresi kaç TL, indirim var mı?

Benzin fiyatları son olarak geçtiğimiz Salı günü uygulanan indirimle araç sahiplerini heyecanlandırmıştı. Brent petrol fiyatlarındaki artışa bağlı olarak küresel çapta artış gösteren akaryakıt fiyatları son haftalarda düşüşe geçti. Peki, Bugün motorin, akaryakıt, LPG, mazot fiyatı ve benzin fiyatları ne kadar, benzinin litresi kaç TL, akaryakıtta indirim var mı? İşte 22 Temmuz benzin fiyatı ve mazot fiyatları güncel listesi!
BENZİN FİYATLARINA YENİ İNDİRİM GELİR Mİ? 22 TEMMUZ 2022
Brent petrol piyasasındaki dalgalanmalar ile benzin ve motorin fiyatları da sürekli olarak değişim gösteriyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren benzin fiyatı için 96 kuruş indirim bekleniyor.
Öte yandan Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen akaryakıt fiyatları için belirleyici olan petrol piyasasındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Ergezen, 'Petrol fiyatları düşecek mi' sorusunu Sabah.com.tr'ye yanıtladı.
Petrol fiyatları için kısa vadede en kötünün geride kaldığını söylemenin zor olduğunu ifade eden uzman isim, "Bu dönem içerisinde özellikle Fed başta olmak üzere faiz artırımlarıyla beraber ekonomik büyümenin yavaşlayacağı endişeleri hakim. Bu durum petrol fiyatları aşağı çekti ama tam olarak resesyon fiyatlamasını petrol fiyatları içerisinde göremiyoruz" dedi.
ANKARA'DA BENZİN FİYATI NE KADAR OLDU? - 22 TEMMUZ
Ankara'da benzin litre fiyatı: 22,85 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı 25,50 TL
İZMİR'DE BENZİN FİYATI NE KADAR OLDU? - 22 TEMMUZ
İzmir'de Benzin litre fiyatı: 22,84 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı 22,91 TL