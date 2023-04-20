Mega projelerden biri daha açılıyor! Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı 26 Nisan’da hizmete başlıyor

ARTIK GÖÇ VEREN DEĞİL GÖÇ ALAN BİR ŞEHİR OLACAĞIZ

Gerçekten heyecanlıyız uzun zamandır açılmasını beklediğimiz hızlı tren bazı sebeplerden ötürü açılmadı ama işte o vakit geldi ifadelerini kullanan 20 yaşındaki Rıdvan Kaçmaz; "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 26 Nisan 2023 tarihinde ilk defa Ankara'dan Sivas'a yolculuk olacak ve bu tren ile cumhurbaşkanımız şehrimize gelecek. Kara yolu 5-6 saat, Demiryolu ile 12-13 saat olan seyahat süresi hızlı tren ile 2 saate düşmüş olacak bu biz gençler içinde çok önemli. Şehirlerimize hem maddi hem manevi şekilde hizmet edilmiş olacak. Sivas ekonomisi canlanacak, artık göç veren bir şehir değil göç alan bir şehir olacağız. Tüm emeklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm emekçilere ve özelliklede büyük katkıları olan İsmet Yılmaz bakanımıza çok teşekkür ederiz Allah işlerini rast getirsin saygılarımla" dedi.