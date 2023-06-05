Mehmet Nane görevini devretti

Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nane, bir yıllık görev süresini tamamlayarak, IATA Yönetim Kurulu Başkanlığı bayrağını RwandAir CEO'su Yvonne Manzi Makolo'ya devretti. Yvonne Manzi Makolo, IATA'da bu görevi üstlenecek ilk kadın olacak ve bir yıl boyunca görevini sürdürecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Mehmet Nane, "Havacılık sektörünün oldukça zorlu bir döneminde, IATA Yönetim Kurulu Başkanlığı gibi önemli bir sorumluluğu üstlenmek ve IATA'nın ilk Türk başkanı olmak benim için büyük bir gurur ve ayrıcalıklı bir deneyimdi. Willie Walsh ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.