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Giriş Tarihi: 8.4.2022

Meksika’da 21 yılın rekoru kırıldı

Meksika’da 21 yılın rekoru kırıldı
Meksika'da yıllık enflasyon Mart'ta yüzde 7.45 olarak tahminleri aştı. Enflasyon aylık bazda ise 0.99 arttı. Beklenti yüzde 0.92 artış yönündeydi. Enerji ürünleri ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyon bu dönemde yıllık yüzde 6.78 oldu. Bu oran, Nisan 2001'den beri en yüksek seviye. Çekirdek enflasyonda devam eden yükseliş, enflasyondaki artışın tahmin edilenden daha kalıcı olduğuna dair endişeleri de artırıyor. Meksika Merkez Bankası yetkilileri son üç toplantıda politika faizini 50'şer baz puan artırdı. Bankanın enflasyon nedeniyle faiz artırımlarına devam etmesi bekleniyor. Banka ilk çeyrekte enflasyonun zirve yapacağını, yıl sonunda yüzde 5.5'e gevşeyeceğini öngörüyor. Merkez Bankasının enflasyon hedefi ise yüzde 3.
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Meksika’da 21 yılın rekoru kırıldı
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