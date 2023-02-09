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Giriş Tarihi: 9.2.2023 16:10 Son Güncelleme: 9.2.2023 16:27

Memur maaşları 15 Şubat yerine 11 Şubat'ta ödenecek

Türkiye genelinde memur maaşları 15 Şubat yerine 11 Şubat'ta ödenecek.

Memur maaşları 15 Şubat yerine 11 Şubat’ta ödenecek

2023 yılı Şubat aylıklarının 11 Şubat tarihinde yapılacağına dair genelge Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, aylıkları personel kanunlarına göre almakta olup Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde görev yapanlara, 15/2/2023 tarihinde ödenmesi gereken tüm hakedişleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 164 üncü ve ek 24 üncü maddeleri uyarınca ivedilikle ödeneceğini bildirdi.

Açıklamada şöyle devam edildi:

"Ödenecek aylıklar yasal kesintiler yapılmak suretiyle muhasebeleştirilecektir.

Banka hesaplarına aktarılan aylıkların ilgili bankalarca personele ivedilikle ödenmesi sağlanacaktır.

Aylıklardan yapılan kesintiler önceki aylarda olduğu gibi yasal süresinde gönderilecektir.

İl dahilindeki mahalli idare birimleri dahil tüm ilgili birimlere gerekli duyurunun yapılması ve herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi hususunda ilgili birimlerce bütün tedbirlerin alınması gerekmektedir."

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Memur maaşları 15 Şubat yerine 11 Şubat'ta ödenecek
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