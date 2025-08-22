Memur-Sen, uzlaşmazlıkla sonuçlanan toplu sözleşmeyi hakeme götürmeyecek

Memur-Sen'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gelirde adalet, ücrette denge' ilkesiyle yürüttüğümüz, bozulan iş barışını inşa, memur ve emeklilerin gelir seviyesini yükseltmek için ter akıttığımız 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri Kamu İşvereni'nin çözümsüzlükte ısrar eden tutumu nedeniyle uzlaşmazlıkla sonuçlanmıştır. Memur-Sen olarak uzlaşmazlıkla sonuçlanan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin imzalanan toplantı tutanağını Hakem Kurulu'na götürmeme kararı aldık ve Hakem'e başvurmadık."

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'na göre, Kamu İşveren Heyeti'nin, toplu sözleşmeyi Kamu Görevlileri Hakem Heyeti'ne götürme yetkisi bulunuyor.

Kamu işvereninin bu yetkisini kullanmaması halinde kamu görevlilerinin 2026-2027 yıllarına ait mali ve sosyal hakları genel hükümlere göre belirlenecek. Bu hükümler de TBMM'de bütçe görüşmelerinde belirlenerek yasalaşacak.