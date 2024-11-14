Memur ve emekliler enflasyona ezdirilmeyecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, önümüzdeki ay belirlenecek asgari ücret ile emekli ve memur maşları konusunda önemli açıklamalar yaptı. Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2025 yılı bütçelerine ilişkin yaptığı sunumda, 2002 yılında 184 lira olan asgari ücreti, reel olarak yüzde 254 artırdıklarına dikkat çekti.Aralıkta, 2025 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için komisyonun yine toplanacağını hatırlatan Işıkhan, "Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz" dedi. Işıkhan, 2024 yılının ilk sekiz ayında 1.5 milyon işyerine yaklaşık olarak 34 milyar lira asgari ücret desteği verdiklerin altını çizdi. Kamu görevlilerine yapılacak zamla ilgili olarak değerlendirmede bulunan Işıkhan, "Kamu görevlilerimiz ve emeklilerimize kümülatif olarak yüzde 78 oranında artış yapıldı. 2025 yılında ise yüzde 6+5 oranında zam verilmiş olup, enflasyon farkının yüksek olması durumunda aradaki fark da enflasyon farkı olarak verilecektir. Çalışanlarımızı enflasyona karşı koruma ve onlar için kalıcı refah sağlama prensibimizi, kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.En düşük emekli maaşını 12 bin 500 liraya yükselttiklerini hatırlatan Işıkhan, "Yılbaşında sosyal güvenlik sistemimizin aktüeryal dengesini de gözeterek, bütçemiz doğrultusunda emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.Işıkhan, önümüzdeki üç yıllık süreçte istihdamı yıllık ortalama 758 bin kişi artırmayı ve iş gücüne katılım oranlarında öngörülen artışa rağmen işsizlik oranını tek haneli seviyelere kalıcı olarak düşürmeyi hedeflediklerini kaydetti.İstihdamın, Eylül 2024'te tarihin en yüksek seviyelerine ulaştığına dikkat çeken Işıkhan, "Eylül ayı itibarıyla son bir yılda iş gücümüz 1 milyon 72 bin artarak 35.9 milyon, istihdamımız 1 milyon 129 bin artarak 32.8 milyon kişiye ulaştı. İşsiz sayımız 57 bin azalarak 3.1 milyona ve işsizlik oranımız 0.5 puan azalarak yüzde 8.6'ya geriledi" diye konuştu. Ulusal İstihdam Stratejisi'ni yakında kamuoyu ile paylaşacaklarını aktaran Işıkhan, "Dijital ve yeşil dönüşüm, kadın ve gençlerin 'kimseyi geride bırakma' anlayışıyla iş gücüne kazandırılması, kırsal bölgelerde ekonomik çeşitliliğin artırılması, sürdürülebilir istihdamı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.Bakan Işıkhan, yerel yönetimlerde bazı belediyelerde yaşanan işten çıkarma ve mobbing olaylarını ve grev devam eden işyerleri ile ilgili incelemeleri de titizlikle sürdürdüklerini ifade etti.