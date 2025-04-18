Merkez Bankası faiz artırdı, 3 yabancı kurum tahminlerini değiştirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizlerini 350 baz puan artırarak yüzde 42,5'ten yüzde 46'ya kadar yükseltti. Kararın ardından dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından yeni faiz tahminleri geldi.

JP MORGAN

Merkez Bankası'nın beklenmedik faiz artışlarının ardından JPMorgan yıl sonu tahminini değiştirdi. JPMorgan'ın konu ile ilgili değerlendirme notunda, TCMB politika faizi için yıl sonu beklentisinin daha önceki yüzde 35 yerine artık yüzde 38 olduğu belirtildi. JPMorgan, Haziran ayında TCBM'nin faizleri pas geçeceğini ifade ederken faiz indirim döngüsüne temmuz ayında 200 baz puan ile başlayacağını öngörüyor.

GOLDMAN

Goldman Sachs da yayımladığı notta TCMB'nin faiz indirimine temmuz ayında başlayacağını tahmin ediyor. Banka, yıl sonu tahminini yüzde 28,5'ten yüzde 33'e çıkardı.

MORGAN STANLEY

Morgan Stanley de politika faizinin yüzde 46'ya yükseltmesi sonrası yaptığı değerlendirmede, 2025 sonu için politika faizi tahminini yükseltti. Politika faizi için yıl sonu tahminini yüzde 33,5'ten yüzde 36'ya çıkaran Morgan Stanley, enflasyonu yüzde 29 olarak tahmin etti.