Merkez Bankası faiz kararı bugün belli olacak! İşte tahminler...

Büyüme verileri ve enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından tüm piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararını beklemeye başladı. Merkez Bankası faiz kararı milyonlar tarafından merakla bekleniyor. Peki, faiz indirimi gelecek mi? İşte detaylar…
ENFLASYON BEKLENTİLERİN ALTINDA GELDİ
Kasım 2025 enflasyon veri beklentilerin altında geldi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, aylık enflasyon yüzde 0,87 olurken yıllık enflasyon yüzde 31,07 oldu. Aylık kasım enflasyonu için piyasaların beklentisi yüzde 1'in üzerindeydi. Enflasyondaki iyileşmede gıda fiyatlarındaki gerileme etkili oldu. Özel kapsamlı TÜFE göstergesi bir önceki aya göre yüzde 1,27 atış gösterdi. Bu bir önceki ay, yüzde 2,43'tü.
TÜRKİYE 3. ÇEYREKTE YÜZDE 3,7 BÜYÜDÜ
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan üç aylık dönemde, bir önceki üç aylık döneme göre yüzde 1,1 büyüdü. Yıllık büyüme ise yüzde 3,7 oldu.
Öte yandan AA Finans'ın TCMB'nin 11 Aralık Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 38 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 14'ü politika faizinin 100 baz puan, 17'si 150 baz puan ve 7'si 200 baz puan indirileceğini tahmin etti.
Ekonomistlerin aralık ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 150 baz puan indirilerek yüzde 38'e çekilmesi yönünde oldu. Ankete katılan ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 37,50 ile yüzde 38,50 arasında yer aldı. Ekim ayında yapılan PPK toplantısında, politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 39,50'ye çekilmişti.
YABANCI KURUMLARIN FAİZ BEKLENTİLERİ
PMorgan: 100 baz puan
Morgan Stanley: 100 baz puan
Oxford Economics: 100 baz puan
Standard Chartered: 100 baz puan
Societe Generale: 150 baz puan
HSBC: 150 baz puan
in Touch Capital: 150 baz puan
Goldman Sachs: 150 baz puan
Barclays: 150 baz puan
Bloomberg Economics: 150 baz puan
Capital Economics: 150 baz puan
Citibank: 150 baz puan
Dekabank Deutsche: 150 baz puan
Deutsche Bank: 150 baz puan