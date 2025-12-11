Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 11.12.2025 06:17 Son Güncelleme: 11.12.2025 06:27

Merkez Bankası faiz kararı bugün belli olacak! İşte tahminler...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCBM) bugün saat 14:00’da faiz kararını açıklayacak. Beklentilerin altında gelen kasım ayı enflasyonu sonrası faiz indirimi için alan açıldığı yorumları yapıldı. Yılın son Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantısında Merkez Bankası faiz indirecek mi?

Büyüme verileri ve enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından tüm piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararını beklemeye başladı. Merkez Bankası faiz kararı milyonlar tarafından merakla bekleniyor. Peki, faiz indirimi gelecek mi? İşte detaylar…

ENFLASYON BEKLENTİLERİN ALTINDA GELDİ

Kasım 2025 enflasyon veri beklentilerin altında geldi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, aylık enflasyon yüzde 0,87 olurken yıllık enflasyon yüzde 31,07 oldu. Aylık kasım enflasyonu için piyasaların beklentisi yüzde 1'in üzerindeydi. Enflasyondaki iyileşmede gıda fiyatlarındaki gerileme etkili oldu. Özel kapsamlı TÜFE göstergesi bir önceki aya göre yüzde 1,27 atış gösterdi. Bu bir önceki ay, yüzde 2,43'tü.

TÜRKİYE 3. ÇEYREKTE YÜZDE 3,7 BÜYÜDÜ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan üç aylık dönemde, bir önceki üç aylık döneme göre yüzde 1,1 büyüdü. Yıllık büyüme ise yüzde 3,7 oldu.

Öte yandan AA Finans'ın TCMB'nin 11 Aralık Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 38 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 14'ü politika faizinin 100 baz puan, 17'si 150 baz puan ve 7'si 200 baz puan indirileceğini tahmin etti.

Ekonomistlerin aralık ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 150 baz puan indirilerek yüzde 38'e çekilmesi yönünde oldu. Ankete katılan ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 37,50 ile yüzde 38,50 arasında yer aldı. Ekim ayında yapılan PPK toplantısında, politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 39,50'ye çekilmişti.

YABANCI KURUMLARIN FAİZ BEKLENTİLERİ

PMorgan: 100 baz puan

Morgan Stanley: 100 baz puan

Oxford Economics: 100 baz puan

Standard Chartered: 100 baz puan

Societe Generale: 150 baz puan

HSBC: 150 baz puan

in Touch Capital: 150 baz puan

Goldman Sachs: 150 baz puan

Barclays: 150 baz puan

Bloomberg Economics: 150 baz puan

Capital Economics: 150 baz puan

Citibank: 150 baz puan

Dekabank Deutsche: 150 baz puan

Deutsche Bank: 150 baz puan

