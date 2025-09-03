Merkez Bankası’ndan ’Dijital Türk Lirası’ için özel sektöre katılım çağrısı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) internet sitesinde Dijital Türk Lirası Projesi Ekosistemine Katılım Çağrısına İlişkin duyuru yayımladı.

Duyuruda, Dijital Türk Lirası Birinci Faz Değerlendirme Raporu'nda Dijital Türk Lirası Projesi'nin birinci fazının bulguları ve projede benimsenen yaklaşımların paylaşıldığı aktarılarak, söz konusu raporda belirtildiği üzere TCMB'nin, dijital parayı finansal teknolojiler ekosisteminin önemli bir parçası olarak gördüğü bildirildi.

Bu doğrultuda gerek birinci faz gerekse ikinci fazda, dijital Türk lirasının finansal teknolojilerde yenilikçi kullanım alanları için bir taban oluşturmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğü belirtilen duyuruda, halihazırda devam eden ikinci faz kapsamında ilgili çalışmaların bütün boyutlarıyla ilerletilmekte olup Dijital Türk Lirası İkinci Faz İlerleme Raporu önümüzdeki aylarda yayımlanacağı ifade edildi.

Duyuruda, Dijital Türk Lirası Projesi ekosistemine katılım çağrısı ile belirlenen kategorilerde yeni kullanım senaryoları geliştiren projeler eşliğinde ikinci faz çalışmalarını zenginleştirmenin amaçlandığı kaydedilerek, bu çağrı ile yürütülecek süreçte bankaların, ödeme kuruluşlarının ve elektronik para kuruluşlarının, teknoloji çözüm sağlayıcılarıyla birlikte yenilikçi projelerini sunabilecekleri bildirildi.

Başvuru sürecini başarıyla tamamlayan projelerle deney alanı içerisinde ortak çalışmalar yürütüleceği aktarılan duyuruda, TCMB'nin, finansal teknolojiler ve dijital Türk lirası bağlamında kamu ve özel sektör işbirliğini geliştirmeyi hedeflediği vurgulandı.

Çağrının kapsamına ve öngörülen sürece ilişkin ayrıntılı bilgilendirmelere ise duyuruda yer alan ilgili linkten ulaşılabilecek.

DİJİTAL TÜRK LİRASI PROJESİ

TCMB'nin Dijital Türk Lirası Projesi Ekosistemine Katılım Çağrısı'nda, mevcut ödemeler altyapısını tamamlayıcı bir çözüm olarak dijital Türk lirasının uygulanabilirliğini değerlendirmek amacıyla çalışmalar yürütüldüğü bildirildi.

Çağrıda, bu kapsamda, "Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Araştırma ve Geliştirme Projesi" (Dijital Türk Lirası Projesi) ile merkez bankası dijital parasının potansiyel özelliklerinin ortaya konulması, farklı teknolojik altyapıların ve sistem tasarımlarının test edilmesi, ayrıca pilot uygulamaların hayata geçirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Dijital Türk lirası çalışmalarının kapsamı ve teknik ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda, çeşitli ileri teknoloji alanlarında ülke çapında bir yetkinlik oluşturulması hedeflendiği ve bu vizyonla, 2021 yılında ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK ile mutabakat zabıtları imzalanarak "Dijital Türk Lirası İş Birliği Platformu" kurulduğu hatırlatılan çağrıda, şunlar kaydedildi:

"Dijital Türk Lirası Projesi'nin teknolojik araştırma ve geliştirme faaliyetleri, projeye dahil olan teknoloji paydaşlarıyla koordineli şekilde yürütülmektedir. Dijital Türk Lirası Projesi'nin ilk fazında, perakende ödemeler üzerinde yoğunlaşılmıştır. 2022 yılı itibarıyla gerekli altyapılar hazırlanmış ve yıl sonunda gerçekleştirilen pilot testlerde Dijital Türk Lirası Sistemi üzerinden ilk başarılı ödeme işlemleri gerçekleştirilmiştir. 2023 yılında da pilot testlere devam edilerek ilk fazın başarıyla sonuçlandırılmasının ardından Dijital Türk Lirası Birinci Faz Değerlendirme Raporu yayımlanmıştır."

Elde edilen veriler ışığında, ikinci faz çalışmaları başlatıldığı belirtilen çağrıda, söz konusu fazda, teknoloji, iktisat ve hukuk boyutlarında halihazırda yürütülmekte olan çalışmaların yanı sıra yeni kullanım senaryolarını da kapsayan projelerin geliştirilmesinin ve Dijital Türk Lirası Projesi ekosisteminin ilave katılımlarla zenginleştirilmesinin planlandığı bildirildi.