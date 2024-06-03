Merkez Bankası’nın net rezervleri artıya geçti

Geçen yıl gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından iş başına gelen ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele kapsamında başlattığı programın pozitif yansımaları etkisini güçlü şekilde hissettirmeye devam ediyor. Ekonomi yönetiminin, para ve maliye politikaları kapsamında son dönemde attığı adımların da etkisiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) swap hariç net rezervleri, kısa sürede gösterdiği 66.5 milyar dolarlık iyileşmeyle artıya geçti.TCMB'nin swap hariç net rezervleri, 29 Mart 2024'te eksi 65 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken, 31 Mayıs ile biten haftada 1.5 milyar dolara çıktı. Böylece Merkez Bankası'nın net rezervleri pozitife geçerken, bu durum, 2 ayda swap hariç net rezervlerde 66.5 milyar dolar ile "çok güçlü bir iyileşme" olduğuna işaret etti. Söz konusu dönemde brüt rezervler 123.1 milyar dolardan 143.6 milyar dolara yükselirken, uzmanlar, TL'ye geçiş ve yabancı girişlerinde gözlenen olumlu seyrin uluslararası rezerv yükselişine destek vermeye devam edeceği görüşünü yineledi.Ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele kapsamında attığı adımların etkisiyle yaşanan olumlu süreç, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin kredi notunu artırmalarını da beraberinde getirdi. Türkiye'nin kredi risk primindeki iyileşme de bu gelişmelerde önemli rol oynarken, son 1 yıllık dönemde ülkenin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), yaklaşık 450 baz puan gerileyerek 261 baz puanla son 4 yılın en düşük seviyesine indi. Böylece Türkiye ile gelişmekte olan ülkelerin CDS ortalaması arasındaki fark yaklaşık 98 baz puana gerileyerek, Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyeye indi. Fiyatlamalar TL varlıklara olan ilgiyi önemli oranda desteklerken, yurtdışında yerleşik kişilerin 24 Mayıs haftasında Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) stoku 9 milyar 857 milyon dolarla Mayıs 2017'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Yabancılar, 2021'den bu yana ilk kez 9 hafta üst üste DİBS'te alım tarafında yer alırken, 9 haftalık periyotlarda DİBS alımlarına bakıldığında, yabancıların 7 milyar 457.6 milyon dolarla Ağustos 2012'den bu yanaki en yüksek alımı gerçekleştirdiği görüldü.