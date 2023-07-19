Merkez faiz kararı için toplanıyor

Merkez Bankası (MB) Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında geçen ay gerçekleşen ilk toplantıda politika faizini yüzde 8.5'den 15'e yükselten Para Politikası Kurulu (PPK), bu ayki kritik toplantısını bugün yapacak. PPK'nın politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 2-5 puan arasında artırması bekleniyor. Son dönemde atılan normalleşme adımları çerçevesinde Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 7 Temmuz itibarıyla son 4 haftada 10 milyar 633 milyon dolar yükseldi. Son 1 ayda net rezervlerdeki artış ise 16 milyar 337 milyon doları buldu. Öte yandan yabancı yatırımcılar da borsada son 5 haftada 1 milyar 328 milyon dolarlık net alım yaptı. Bankacılık sisteminde likidite fazlası yükselişini sürdürürken Merkez Bankası'nın net fonlaması da negatif bölgeye geçti. 18 Temmuz'da toplam fonlama 5 milyar TL'ye gerilerken, buna karşılık TCMB bankacılık sisteminden 181.5 milyar TL geri çekti. Böylelikle net fonlama eksi 176.5 milyar TL ile veri setinin başladığı 2011'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.