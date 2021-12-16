Merkez faizi 1 puan düşürdü

Geçtiğimiz üç ay 4 puanlık faiz indirimi gerçekleştiren Merkez Bankası
Para Politikası Kurulu, bu yılın son toplantısında da faizi düşürürken, önümüzdeki yılın ilk çeyrek sonuna kadar indirimlere ara verme sinyalini verdi. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu
başkanlığında toplanan PPK, politika faizi olan bir hafta
vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan indirerek yüzde 14'e çekti. Merkez Bankası böylece son 4 ayda faizi 5 puan indirmiş oldu.
VARYANT BELİRSİZLİĞİ
PPK sonrası yapılan açıklamada, salgında yeni varyantlar nedeniyle kapanma tedbirlerinin ve seyahat kısıtlamalarının yeniden başlamasının, küresel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tuttuğu ve belirsizlikleri artırdığı belirtilerek, "Küresel talepteki toparlanma, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık maliyetlerindeki artış uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açmaktadır" denildi.
ENFLASYON UYARISI
Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkilerinin yakından izlendiği aktarılan duyuruda, gelişmiş ülke merkez bankalarının artan enerji fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğuna bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini değerlendirdiği kaydedildi. Duyuruda, bu çerçevede, iktisadi faaliyet, iş gücü piyasası ve enflasyon beklentilerinde ülkeler arasında farklılaşan görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası iletişimlerinde ayrışma gözlendiğine işaret edildi.
SINIRLI ALAN TAMAMLANDI
ENFLASYONDA kasım ayında gözlenen yükselişte döviz kuru gelişmeleri, küresel gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar ve talep gelişmelerinin etkili olduğu belirtilerek, "Kurul, politika faizinin 100 baz puan indirilerek arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki arızi faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin ima ettiği alanın kullanımının tamamlanmasına karar vermiştir. Alınmış olan kararların birikimli etkileri 2022
'nin ilk çeyreğinde yakından takip edilecek ve bu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla geniş kapsamlı politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütülecektir. TCMB
, fiyat istikrarı
temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir" denildi.
2022'DE CARİ FAZLA VERİLECEK
Milli gelir verileri ve öncü göstergelerin yurt içinde iktisadi faaliyetin, dış talebin de etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret ettiğine dikkat çeken PPK, "Aşılamanın toplumun geneline yayılması salgından olumsuz etkilenen hizmetler, turizm ve bağlantılı sektörlerin canlanmasına ve iktisadi faaliyetin daha dengeli bir bileşimle sürdürülmesine olanak tanımaktadır. İhracattaki artış eğiliminin güçlenmesiyle cari işlemler dengesinin 2022'de fazla vermesi öngörülmektedir" ifadeleri kullanıldı.
BDDK'DAN 'KREDILERI AMACINA UYGUN KULLANIN' UYARISI
BANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bireysel veya tüzel müşterilere Türk lirası cinsinden kullandırılan kredilerin amacına aykırı işlemlere konu edilmemesine yönelik gerekli kontrollerin azami seviyede oluşturulması hususunda Kurum'un gözetim ve denetimi altındaki kuruluşları talimatlandırdığı bildirildi. Söz konusu talimatlar kapsamında gerekli inceleme ve değerlendirmelerin devam ettiği aktarılan açıklamada, tespit edilen aykırılıklar hakkında gerekli idari işlemlerin tesis edildiği ifade edildi.
TL YATIRIM FON GELİRLERİNDE STOPAJ TEŞVİĞİ UZADI
YABANCI para cinsinden olmayan yatırım fon gelirleri ile bankalar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarından elde edilen gelirlerde ve kazançlarda stopaj teşvikinin uygulanma süresi 31 Mart 2022'ye uzatıldı. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67'nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranlarına İlişkin Olarak 22/7/2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Türk lirası cinsinden açılan mevduat hesaplarından elde edilen faiz gelirleri ile katılım hesaplarından elde edilen kar paylarından, portföyü TL ve TL cinsinden ihraç edilmiş menkul kıymetler olan bazı yatırım fonlarından ve bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelirler ile fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirler üzerinden yapılan indirimli stopaj uygulamasının yürürlük süresi 31 Mart 2022'ye kadar uzatıldı.