Merkez faizi değiştirmedi

MerkezBankası bu yılın dördüncü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında da faizi değiştirmezken, son dönemde hızla artan kredilere ilişkin yeni bir düzenlemenin sinyalini verdi. Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.PPK sonrası yapılan açıklamada kapasite kullanım seviyeleri ve diğer öncü göstergelerin yurt içinde iktisadi faaliyetin, dış talebin giderek artan olumlu etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret ettiğine dikkat çekilerek, "Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payı artarken, cari işlemler dengesinde enerji fiyatlarından kaynaklanan riskler devam etmektedir. Cari işlemler dengesinin sürdürülebilir seviyelerde kalıcı hale gelmesi, fiyat istikrarı için önem arz etmektedir" denildi.Açıklamada, uzun vadeli Türk Lirası yatırım kredileri de dâhil olmak üzere kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyet ile buluşmasının finansal istikrar açısından önemli olduğuna dikkat çekildi. Açıklamada, "Bu çerçevede kurul, makroihtiyati politika setinin güçlendirilmesine karar vermiştir" denildi. Analistler bu ifadenin selektif kredi politikasını güçlendirmek çerçevesinde ek adımlar atılabileceğinin sinyali olduğunun altını çizdi. PPK açıklamasında enflasyonda yakın dönemde gözlenen yükselişte; jeopolitik gelişmelerin yol açtığı enerji maliyeti artışları, ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının geçici etkileri, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışların oluşturduğu güçlü negatif arz şoklarının etkili olmaya devam ettiğini bildirdi.