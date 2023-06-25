Merkez’den sadeleşme adımı

Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'ın bankacılarla bir araya gelmesinin ardından ilk sadeleşme adımı menkul kıymet tesisinde oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle menkul kıymet tesisi oranı kapsamında bilançolarda öngörülen TL ağırlığı yüzde 60'dan 57'ye çekildi. Tebliğ kapsamında, menkul kıymet tesis oranı, gerçek ve tüzel kişi için hesaplanan paylardan düşük olanı yüzde 57'nin altında kalan bankalar için 7 puan artırımlı, yüzde 70 ve üzerinde olan bankalar için 2 puan indirimli uygulanacak.Yüksek menkul kıymet tutma yükümlülükleri nedeniyle son yaşanan kur yükselişi, birçok bankanın bilançosunda TL'nin ağırlığını yüzde 60'ın altına indirmişti. Bununla birlikte yüzde 10 olan menkul kıymet tesis oranı da 5'e indirildi. Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliği'ne eklenen uygulama kapsamında şunlar kaydedildi: "29 Eylül 2023 (dâhil) hesaplama tarihine kadar uygulanmak üzere, mevduat ve katılım bankalarının tabi oldukları muhasebe standartları ve kayıt düzeni esas alınarak Merkez Bankası'nca belirlenen usul ve esaslara göre bankalarca hesaplanacak yabancı para mevduat/katılım fonundan Türk lirası mevduat/katılma hesabına dönüşüm oranına göre yüzde 10'un altında dönüşüm yapılması halinde eksik kalan kısmın iki katı tutarında menkul kıymet bloke olarak tesis edilir. Tesis süresi, hesaplama tarihini takip eden ayın son cuma günü başlar, tesis başlangıcını takip eden altıncı ayın son cuma gününden bir önceki gün sona erer. Bu madde hükümleri yabancı para cinsinden mevduat/katılım fonu büyüklüğü Merkez Bankası'nca belirlenecek tutarın altında olan bankalara uygulanmaz." ANKARABankası'nın internet sitesinde yer alan açıklamada da Para Politikası Kurulu'nda mevcut mikro ve makro ihtiyati çerçevenin kademeli bir anlayışla sadeleştirileceğinin ifade edildiği hatırlatılarak, "İlk adım olarak menkul kıymet tesisi uygulaması piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek doğrultuda sadeleştirildi. Sadeleşme süreci kademeli olarak sürecek" denildi.