Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Merkez’den TL mevduatı destekleyen adım
Giriş Tarihi: 30.8.2024

Merkez’den TL mevduatı destekleyen adım

Merkez’den TL mevduatı destekleyen adım
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik yaptı. Buna göre, gerçek kişi TL mevduat payı yüzde 45-50 arasında bulunan bankalar için aylık artış hedefi 0,8 puana yükseltildi. Gerçek kişi TL mevduat payı yüzde 60'ı geçen bankalar için aylık artış hedefi kaldırılarak yüzde 60'ın üzerinde kalınması koşulu getirildi. Kur Korumalı Mevduat'ın (KKM) TL'ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedef hesaplamasına tüzel kişi KKM dahil edildi. TL mevduat için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına TL'ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan faiz oranı üst sınırı, politika faiz oranının yüzde 84'üne yükseltildi. TL zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranı da 5 puan artırıldı. "TL mevduatı destekleyecek ilave adımlar atılabileceği" yönünde mesaj veren TCMB'nin gerekli görülmesi halinde bu yönde yeni adımlar atabileceği belirtiliyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
Merkez’den TL mevduatı destekleyen adım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA