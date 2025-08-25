Merkez’ın 800 baz puanlık alanı var

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, bankanın ikinci yüzyılını güçlü bir başlangıçla karşıladıklarını açıkladı. 25 milyon müşteri, 4 trilyon TL aktif büyüklüğü ve 2.8 trilyon TL kredi hacmine ulaştıklarını belirten Aran, Merkez Bankası'nın yılın kalanında 800 baz puanlık faiz indirimi alanına sahip olduğunu ifade etti. Aran, politika faizinin yıl sonunda yüzde 35'e düşmesiyle 6 puanlık reel faiz anlamına geleceğini aktardı.

KREDILER UYUMLU

Hakan Aran, "Yılın kalan dönemine dair aylık enflasyon projeksiyonunu yaptığımızda, bu yılın şartlarına göre olası enflasyonist etkileri dikkate aldığımızda ve dünyada da makro düzeyde konuştuğumuz enerji fiyatlarında, gıda fiyatlarında sıra dışı bir gelişmenin olmadığını varsaydığımızda yıl sonunda enflasyonun yüzde 28.5-29.5 bant aralığında bir yerde olabileceğini söyleyebilirim" diye konuştu. Merkez Bankası'nın dezenflasyon patikasıyla kredi büyümesi arasında uyumlu bir tablo oluştuğunu belirten Aran, temmuz sonu enflasyon rakamının yüzde 33.52 olduğunu, buna karşılık Türk lirası cinsi KOBİ kredilerindeki büyümenin yüzde 33.3, ticari kredilerdeki büyümenin yüzde 31.6 seviyesinde gerçekleştiğini, dolayısıyla KOBİ ve ticari kredilerde Merkez Bankası politikaları ile uyumlu bir tablo olduğunu söyledi. Aran, şu anda girişim sermayesi yatırım fonlarıyla yönettikleri yatırım havuzu büyüklüğünün 900 milyon doların üzerinde olduğunu vurguladı.

TARIMDA İKİNCİ BANKAYIZ

Son iki yıl içerisinde tarım kredilerinde sektör toplamında ikinci, özel bankalar arasında lider konuma geldiklerinin altını çizen Aran, şimdiye kadar 56 Tarım İhtisas Şubesi açtıklarını, 3 adet de Girişimcilik İhtisas Şubesi bulunduğunu söyledi.