Mersin OSB’ye ‘En çok katkı veren OSB’ ödülü

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen OSB Yıldızları Araştırması Ödül Töreni, Ankara'da gerçekleştirildi. Törende Mersin OSB, 'En Çok Katkı Veren OSB'ler arasında yer aldı. OSB Yıldızları Araştırması Ödül Töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Mersin OSB Başkanı Sabri Tekli, Mersin OSB Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Orgun, Bedri Akyüz, Hasan Yıldırım ve Mersin OSB Bölge Müdürü Halil Yılmaz, OSB başkanları ve sanayicilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.Törende Mersin OSB, 'En Çok Katkı Veren OSB' kategorisinde ödüle layık görüldü. Türkiye'nin en çok katkı veren 10 OSB'sinin ödüllendirildiği kategoride yer almaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirten Mersin OSB Başkanı Tekli, 'Bu ödül sadece bizlerin değil, tüm sanayicilerimizin katkılarıyla alınmış bir ödüldür. Mersin her geçen gün büyüyen ve gelişen bir kent. Bu tür ödüller bizlerin doğru yolda olduğunun bir göstergesi' dedi.