Mesafeli Sözleşmelerde yeni değişiklikler: Mal iadeleri hakkında yapılan üç değişiklik

İletişim imkanları ve ödeme sistemlerindeki çeşitlilik başta olmak üzere teknolojide yaşanan gelişmeler ile Türkiye'nin sahip olduğu genç nüfus yapısı, alt yapı yatırımlarının tamamlanması, e-ticaretin getirdiği zaman ve mekan sınırı olmaksızın hızlı ve kolay alışveriş imkanları, satıcı ve ürün çeşitliliğinin fazlalığı, sürekli düzenlenen kampanya ve promosyon ile sektörün yapısı e-ticaret hacminin ve konvansiyonel ticaretten aldığı payın artan bir hızla yükselmesine neden olmasının yanı sıra, bu durum tüketicilerin elektronik ticarette taraf oldukları mesafeli sözleşmelerin ağırlığı ve önemini günden güne artırdı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan basın açıklamasında, 23 Ağustos ve 31932 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin detayları paylaşıldı.

Yönetmeliğe göre, platform üzerinden kurulan mesafeli sözleşmelere ilişkin olarak aracı hizmet sağlayıcılara tüketicilerin belirli durumlarda bedel iadesi dahil haklarını kullanabilmelerine ilişkin yükümlülükler getirilerek tüketicilerimize yasal haklarının kullanımı hususunda ilave koruma getirildi.