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Giriş Tarihi: 13.11.2022 17:18

Meslek liselerinden 5 ülke ile ihracat anlaşması

DHA
Meslek liselerinden 5 ülke ile ihracat anlaşması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, meslek liselerinin ihracat anlaşması yaptığı ülke sayısının 5'e yükseldiğini belirterek, "Söz konusu ülkeler ile yapılan ihracat anlaşmalarının toplam değeri ise 2 milyon 754 bin lirayı buldu" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki eğitimde üretilen ve tescili alınan ürünlerin ticaretine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakan Özer, 11 ay önce meslek liselerinin ticarileşen ürünleri ihraç etmeye başladığını belirterek, "Meslek liselerimiz, ihracat yelpazesine yeni ülkeler ekleyerek dünya pazarındaki yerini genişletmeye çalışıyor. Bu kapsamda, meslek liselerinin ihracat anlaşması yaptığı ülke sayısı Fransa, Romanya, Irak, Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya olmak üzere 5'e yükseldi. Söz konusu ülkeler ile yapılan ihracat anlaşmalarının toplam değeri ise 2 milyon 754 bin lirayı buldu" ifadelerini kullandı.

İhraç edilen ürünlere değinen Özer, "Elektrik elektronik deney seti, şal, demir kapı, fırın sistemi, kimya ve temizlik ürünleri başlıkları öne çıktı. Öğrencilerimiz hem üretimin tüm aşamalarında yer alarak; yaparak öğreniyor hem de ülke ekonomisine katkıda bulunan bireyler olarak yetişiyor. Okullarımızla ve öğrencilerimizle gurur duyuyoruz" dedi.

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Meslek liselerinden 5 ülke ile ihracat anlaşması
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