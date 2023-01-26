Meslek liselerinin döner sermaye gelirinde rekor artış

Bakan Özer, mesleki ve teknik eğitim ile döner sermaye işletmesi kapsamında edinilen gelir artışları hakkında açıklama yaptı. Bakan Özer, "Meslek liselerimiz, döner sermaye kapsamında 2017'de elde ettiği 215 milyon 268 bin liralık geliri son 5 yılda yüzde 995 artışla 2022 sonu itibarıyla 2 milyar 357 milyon 755 bin liraya yükseltti. Böylece tarihi bir rekor elde etti. Bu üretimden hem öğrencilerimiz hem de öğretmenlerimiz pay alıyor. Elde edilen bu gelirden 2022 yılında öğrencilerimiz 110 milyon 552 bin, öğretmenlerimiz de 235 milyon 898 bin lira olmak üzere toplam 346 milyon 450 bin lira pay aldı" dedi. Özer, mesleki ve teknik eğitim kurumlarının döner sermaye işletmesi kapsamında en çok gelir elde ettiği ilk 5 ilin İstanbul, Ankara, Gaziantep, Bursa ve Konya olduğunu aktardı.

'ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYOR'

Mesleki Eğitimden Sorumlu Bakan Yardımcısı olarak göreve geldiği tarihten bu yana Türkiye'nin bu alandaki gelişimine dikkat çeken Özer, "İş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan potansiyelini yetiştiren bir mesleki eğitim sistemimiz var. 28 Şubat sürecinde katsayı uygulamaları gibi toplumsal mühendislik projeleriyle yapılan müdahaleler, meslek liselerinin itibar kaybına uğramasına yol açmıştı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde mesleki eğitim alanında devrim niteliğinde yaptığımız düzenlemeler sayesinde Türkiye'deki mesleki eğitim modeli, artık gelişmiş ülkelere de ilham kaynağı oluyor. Mesleki Eğitimden Sorumlu Bakan Yardımcısı olarak göreve başladığım tarihten sonra bu alanda gerçekleştirdiğimiz dönüşümlerle bir zamanlar kimsenin kapısının önünden geçmek istemediği meslek liseleri, artık yüzde 1'lik başarı diliminden öğrenci almaya başladı ve döner sermaye kapsamında elde ettikleri gelirden ülke ekonomisine katkı sağlayan bir yapıya dönüştü" dedi.