Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri MetropolCard'tan bir yenilik
Giriş Tarihi: 22.2.2022 15:16 Son Güncelleme: 23.2.2022 09:14

MetropolCard'tan bir yenilik

CEYDA TAYLAN CEYDA TAYLAN
MetropolCard’tan bir yenilik

MetropolCard, anlaşmalı olduğu KOBİ ve işletmelere business card ile Metro Türkiye’de avantajlar sağlayacak.

Yemek kartı sektörünün en hızlı büyüyen yerli markası MetropolCard, üye iş yerlerine ve kullanıcılarına avantaj ve fırsatlar sunmaya devam ediyor.

MetropolCard kullanan KOBİ ve mikro işletmeler, business card ile Türkiye genelindeki 37 Metro Türkiye mağazasında sunulan kalite ve fiyat avantajlarından, kendilerine özel ayrıcalıklarla yararlanabilecek.

1 milyondan fazla kart kullanıcısına hizmet veren Türk yemek kartı markası MetropolCard ve Metro Türkiye arasındaki anlaşma hayata geçiyor.

MetropolCard, KOBİ ve işletmelere avantajlar sunmak için geliştirdiği iş birliklerine bir yenisini daha ekliyor. Kullanıcılarına, yemek kartları yanında değilken bile telefon ve kimlik kartı ile ödeme kolaylığı sunan MetropolCard Ceo'su Uğur Yıldırım yapılan iş birliği ile ilgili olarak şöyle konuştu: "MetropolCard olarak tek amacımız pazarı büyütmek değil, büyürken de geliştirmek aynı zamanda. Her bir paydaşın fayda kazanacağı, kullanıcı-müşteri ağı oluşmayı hedefliyoruz. Ülke değerlerine yüzde 100 yerli sermaye ile yeni değerler kazandırmak hedefindeyiz. Her zaman maksimum müşteri memnuniyeti sağlamayı ve güvenilir bir marka olmayı misyon edindik. Metro ile yaptığımız bu çalışma ile yine esnafımızın yanında olduk ve işletmelere fayda sağlamayı hedefledik.

Metro Türkiye ile geliştirdiğimiz iş birliği ile üye işlerimiz business card ile ödeme vadesini beklemeden, ihtiyaç duyduğu anda alışveriş yapacak ve fiyat avantajlarından yararlanacak. Kullanıcılarımızın taleplerini çok önemsiyoruz ve onlardan gelen istekleri imkanlar dahilinde gerçekleştirmek için elimizden gelen çalışmayı yapıyoruz."

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
MetropolCard'tan bir yenilik
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA