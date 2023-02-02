Milletimizin asırlık hayallerinin sembolü oldu

Türkiye Yüzyılı Zirvesi & Para Sohbetleri'ne katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin son 20 yılda teknolojide önemli bir yol katettiğini anlattı. Türkiye'de yakın zamana kadar Ar-Ge'nin kısıtlı düzeyde yapıldığını hatırlatan Varank, "Sadece iki teknopark vardı. 2.2 milyar liranın üzerinde verdiğimiz destekle bu rakamı 97'ye çıkardık. Yenileri için desteklerimiz devam ediyor. Buralarda 90 bine yakın araştırmacı görev yapıyor. Geçtiğimiz yıl Bilişim Vadisi İstanbul'u faaliyete geçirdik, İzmir'in temelini attık. İstanbul-İzmir-Kocaeli üçgeninde bir teknoloji koridoru oluşturduk" dedi. Varank, Türkiye'nin yerli İHA, SİHA, elektrikli otomobilini, uydusunu üretebilen, uzay yarışında var olan, kutup araştırmalarında aktif yer alan, TURCORN sayısını artırma hedefinde olduğunu söyledi. Varank, şunları anlattı:"Yeşil dönüşümde öncü olma peşinde bir Türkiye var. Dün sadece, bilimin, teknolojinin ve üretimin pazarıydık. Bugünse bilimin, teknolojinin, üretimin önde gelen merkezlerinden biri hâline geldik. Sanayi ürünlerimizin ihracat pazarından aldığı pay giderek yükseliyor. Katma değerli üretim artıyor. Türk sanayisi dünya pazarlarında üst sıralara tırmanıyor." Küresel inovasyon endeksinde son 3 yılda 14 sıra birden atladığımızı kaydeden Bakan Varank, "Küresel ekonomi zorlu süreçlerden geçerken Türk sanayi yatırıma, üretime, istihdama ve ihracata devam ediyor. Bizim yaptıklarımıza 6'lı masanın hayalleri bile erişemez. Türkiye Yüzyılı'nda inşallah tüm hedeflerimize ulaşarak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine çıkaracağız. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Türkiye Yüzyılı'nı sıradan bir siyasi söylem olmanın ötesinde milletimizin asırlık hayallerinin sembolü olarak görüyoruz. Bu yüzyılı bilimin, dijitalleşmenin, üretimin ve kakınmanın yüzyılı haline getirmekte kararlıyız."Bilim merkezleriyle, gökyüzü gözlem etkinlikleriyle vatandaşlarımızın astronomiyle buluştuğuna vurgu yapan Varank, şu bilgileri verdi: "Bilime olan ilgi ve heyecan artıyor. Teknolojik kabiliyetlerimiz inanılmaz derecede yükseldi. Artık Türkiye kendi özgün lokomotif motorunu, kendi elektrikli otobüsünü, kendi hava savunma füze sistemlerini, kendi lazer dedektör çiplerini tasarlayıp, üretebiliyor. Dünyanın gittiği yönü görerek kendi elektrikli otomobilini üretiyor. Birçok yerde söyledim. Siz elektrikli araç ürettiğinizde aslında sadece bir cihaz üretmiyorsunuz. Ekosistemi kökten dönüştürüyorsunuz. Yarışa en başından dâhil oluyorsunuz." Türkiye'nin daha birçok alanda kendi teknolojisini üreteceğini anlatan Varank, "Bundan sonra ülkemizde yüksek teknolojili ürünler daha hızlı gelişecek. Aynı şeyi teknoloji tabanlı girişimcilikte de yaşadık. Son dönemde teknoloji ve inovasyon fonunu, bölgesel kalkınma fonunu, bilişim vadisi girişim sermayesi fonunu kurduk. Sadece bu fonların büyüklüğü 1.5 milyar lirayı aştı. 2020 yılında Türk Start-up'ların aldığı yatırım 154 milyon dolardı. 2021'de bu rakam 10 kattan fazla artarak 1.6 milyar dolara ulaştı" dedi.Türkiye'nin savunma sanayinde bir marka halinde geldiğini anlatan Varank, "BAYRAKTAR TB2'leri satın alabilmek için onlarca ülke sırasını bekliyor. Daha önce Türkiye'de insansız hava araçlarına HERON denilirken, şimdi başka ülkelerde BAYRAKTAR adıyla şarkılar yazılıyor. 60 yıllık hayalimiz Türkiye'nin otomobili, neden daha önce değil de Cumhuriyetin yüzüncü yılında yapılabildi? Bu siyasi irade olmadan Togg'un başarılı olma şansı yoktu. Türkiye'de bilim ve teknoloji alanında önemli gelişmeler yaşandı. İnsan kaynağı yetkinliğimiz arttı. Teknofestlerde, deneyap teknoloji atölyelerinde geleceğin trendlerini bilen teknolojiye aşina bir gençlik yetişiyor" dedi.SON dönemde Türk unicornların sayısının 6'ya kadar çıktığını söyleyen Mustafa Varank, "Bugün Türkiye girişimcilikte yeni bir evreye geçiyor" dedi. Varank, şöyle devam etti: "Hedefimiz dünyanın en gelişmiş 20 ekosistemi arasında yer almak. Yine 2025 yılı için 5 bin melek yatırımcı, 2.5 milyar lira kitlesel fonlama, 5 milyar lira kamu desteği, 2.5 milyar dolar girişim sermayesi yatırımı, 15 turcorn ve 5 decacorn hedefi koyduk." Teknoloji tabanlı girişimlerin Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasında lokomotif görevi göreceğini anlatan Varank, "Yeniliğe ve dönüşüme özgün ve yenilikçi ürünlerin üretilmesine liderlik edecekler. Biz bakanlık olarak girişimcilik ekosisteminin önünü açmaya devam edeceğiz" dedi. İş insanlarının kendisine "Bize lütfen arsa bulun, biz yatırım yapmak istiyoruz" dediğini söyleyen Varank, Organize Sanayi Bölgeleri'nin sayısının 353'e ulaştığı bilgisini verdi. Yatırımcıların taleplerine yetişebilmek için 33 yeni OSB kurmak üzere çalışmalarının sürdüğünü anlatan Varank, "Yatırım iştahı hamdolsun gayet iyi. Aralık ayı teşvik belgelerinde rekor kırdık" değerlendirmesini yaptı.