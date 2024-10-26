Milli enerji politikasından taviz verilmeyecek

Karlıova'daki Doğal Gaz Meşale Yakma Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye'yi enerji yarışının dışında bırakmak isteyenlere inat, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürüttüğümüz güçlü ve milli enerji politikalarımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Türkiye Yüzyılı, enerjide dışa bağımlılığı bitirdiğimiz, enerjide bağımsız olduğumuz bir yüzyıl olacak. 2024'ün ilk 6 aylık döneminde Avrupa ülkeleri arasında hane halkına en ucuz elektriği, en ucuz doğalgazı veren ülke Türkiye'dir" dedi. Konuşmasında Karlıova ilçesine doğalgaz arzının başlamasını müjdeleyen törene katılmaktan dolayı memnuniyetini dile getiren Yılmaz, martta verdikleri sözlerin yerine gelmesinden mutluluk duyduklarını söyledi. Doğalgazın Karlıova'ya gelmesiyle sadece evlerde değil, diğer alanlarda da büyük bir rahatlama ve konfor sağlanacağını belirten Yılmaz, bu adımın bölgenin kalkınması ve yaşam kalitesinin artması açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu kaydetti. Yılmaz, doğalgazın taşımalı sistemle başlatıldığını, ilerleyen dönemlerde abone sayısının artacağını ve BOTAŞ'ın yapacağı boru hattıyla daha çok kişinin doğal gazla buluşturulacağını, teknik açıdan en kısa sürede bu projenin tamamlanması için çalışacaklarını ifade etti.Yılmaz, hükümetin mesken abonelerinde yüzde 60'a varan doğalgaz ve elektrik sübvansiyonu sağladığını hatırlattı. "2024 yılının ilk 6 aylık döneminde Avrupa ülkeleri arasında hane halkına en ucuz elektriği, en ucuz doğalgazı veren ülke Türkiye'dir. Sonuçta dünya piyasalarından dövizle aldığımız enerjiler bunlar. İşte bunları ülke olarak biz vatandaşımıza en ucuza temin etmeye gayret ediyoruz. Sırf bunun için, yani elektrik ve doğal gaz için bütçemize koyduğumuz para 472 milyar TL. Bunu biz bütçeyle karşılamasak vatandaşımız bunu faturalarla ödemek zorunda kalacaktı. Bunu 2025'te öngörüyoruz."