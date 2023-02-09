Milli İHA Aksungur sahada! Türkiye seferber oldu! Bu kez iletişimi sağlıyor

KESİNTİSİZ İLETİŞİM SAĞLANMASI AMAÇLANIYOR

TUSAŞ tarafından üretilen ilk çift motorlu İHA Aksungur'a entegre edilen sivil baz istasyonuyla, zorlu şartlardaki kesintisiz iletişim sağlanması amaçlanıyor. Turkcell tarafından sağlanan mobil data desteğiyle gerçekleşen bu kabiliyet sayesinde Aksungur, başta orman yangınları olmak üzere deprem ve benzeri afet durumlarında istihbarat, gözetleme ve keşif faaliyetlerinin yanı sıra baz istasyonu olarak da görev yapabilir hale getirildi. İHA baz istasyonu yaklaşık 50 saate kadar kesintisiz mobil ses ve data iletişimi verilebiliyor.