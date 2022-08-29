Milli mücadelenin başladığı şehirde teknoloji şöleni

Her yıl milyonların yakından takip ettiği Türkiye'nin en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Samsun'da başlıyor. 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenecek festival, teknoloji meraklılarını, milli mücadelenin başladığı şehirde bir araya getirecek. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla, teknoloji geliştiren bir Türkiye için beş yıldır düzenlenen ve beşinci yılında uluslararası bir boyut kazanan TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, milli teknoloji ekosisteminde kritik rol oynayan bakanlıklar, başkanlıklar, kamu ve özel sektör kuruluşları, akademik kurumlar ve medya şirketlerinin de aralarında bulunduğu 101 kurumla birlikte gerçekleştiriliyor. Dünyaca ünlü isimlerin konuk olduğu, altı gün boyunca teknoloji, bilim, havacılık-uçuş gösterilerinin, sergilerin, zirvelerin, atölyelerin, ödül törenlerinin, sahne gösterilerinin, konserlerin düzenleneceği TEKNOFEST'i milyonlarca kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.Türkiye'nin önde gelen kamu ve özel sektör firmalarının en inovatif ürünlerini sergilediği fuar alanında, yerli üretim olan Milli Kanatlar'ın gösteri uçuşları düzenlenecek. Akıncı Taaruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), Bayraktar TB2, Hürkuş, Atak Helikopteri, Gökbey Helikopteri, Aksungur ve Türk Silahlı Kuvvetlerine ait F-16 uçakları ile Solo Türk ve Türk Yıldızlarının akrobasi uçuşlarının düzenleneceği festivali ziyaret etmek isteyenler, www.teknofest.org web sitesi üzerinden online kayıt yapabiliyor.Milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda gençlerin ilgisinin artırılması hedeflenerek bu alanda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için festivalde hayata geçirilen "Teknoloji Yarışmaları" bu yıl 99 farklı kategoride düzenlendi. Yarışmalara 81 il, 107 ülkeden 150 binin üzerinde takım, 600 binin üzerinde katılımcı başvurdu. TEKNOFEST teknoloji yarışmalarında ön eleme aşamasını geçen takımlara 22 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği, yarışıp dereceye giren takımlara ise 7 milyon TL'nin üzerinde ödül veriyor.Türkiye'nin 4 bir yanından gelecek vatandaşların ringlerle festival alanına taşınacağını ifade eden Samsun Valisi Zülkif Dağlı, "Vatandaşlarımızın tramvay ile gelmelerini öneriyoruz. Tramvayın son istasyonu stadın yanında. Vatandaşlar buraya kadar geldikten sonra ring seferler yani otobüslerimiz hazır olacak. Buradan da vatandaşlar havalimanına taşınacak. Özel aracıyla gelecek vatandaşlarımız araçlarını Çarşamba'daki otoparklara bırakacak. TEKNOFEST'in yapılacağı alana özel araçlarla gelinemeyecek, otobüslerle gelinecek" dedi.SAMSUN Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de, festivalin şehrin vizyonuna ve tanıtımına, öğrencilerin eğitimine ve sektörlere kazanımlar sağlayacağını ifade etti. TEKNOFEST'in şehrin turizmini canlandırma noktasında muhteşem bir tanıtım fırsatı olduğunu vurgulayan Demir, şunları kaydetti: "Yaklaşık 2 milyon ziyaretçi bekliyoruz. Uluslararası katılımın olacağı bu büyük etkinliğin her yönüyle şehrimize yakışır bir şekilde, kusursuzca gerçekleştirilebilmesi için gece gündüz demeden çalıştık."