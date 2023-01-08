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Giriş Tarihi: 8.1.2023 10:42

Milli Savunma Bakanlığı 16 bin sözleşmeli er alacak

Milli Savunma Bakanlığınca bu yıl içinde 16 bin sözleşmeli erbaş, er alınması planlanıyor.

AA
Milli Savunma Bakanlığı 16 bin sözleşmeli er alacak

Bakanlık tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkin, caydırıcı ve saygın niteliklerinin artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bir yandan yerli ve milli savunma sanayi ürünleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri güçlendirilirken diğer taraftan tatbikatlarla personelin hazırlık seviyeleri üst düzeyde tutuluyor. Bunlarla birlikte personel temini de önemli çalışmalar arasında yer alıyor.

Nitelikli insan gücünün hayati önemi haiz olduğunun bilinci ile yapılan çalışmaların ardından Bakanlık tarafından geçen yıl 12 bin 940 sözleşmeli er ve erbaş alındı.

Bunların büyük bölümü Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevlendirilirken, temin edilen personelden 10 binden fazlası eğitimlerini tamamlayarak görevlerine başladı.

Bakanlık, bu yıl içinde de toplam 16 bin sözleşmeli erbaş, er almayı planlıyor.

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Milli Savunma Bakanlığı 16 bin sözleşmeli er alacak
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