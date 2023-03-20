Milli teknoloji hamlesine milyonluk destek

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunu hayata geçirmek için çalışan Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi, girişimcilere hem mentorlük yapıyor hem de yol gösteriyor. Başvuruya açılan üçüncü Mobilite Hızlandırma Programı'yla girişimciler, Bilişim Vadisi yatırım fonlarından yararlanabilecek ve KOSGEB'in 1 milyon TL bütçeli Girişimcilik Destek Programı'na başvurabilecek. Bilişim Vadisi'nin Genel Müdürü A. Serdar İbrahimcioğlu ile Mobilite Hızlandırma Programı'nı konuştuk...Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de geleceğin mobilite ekosistemini şekillendirecek girişimcilere mentorluk, finansal ve hukuki danışmanlık, proje takip desteği ve Ar-Ge teşvikleri gibi konularda yol göstermeyi amaçlıyoruz. Program, potansiyel müşteriler ile girişimcileri bir araya getiren bir platform.Bilişim Vadisi'nde şu anda 120+ mobilite firması yer alıyor. Ülkemizin mobilite ekosisteminin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla girişimci ekosistemi oluşturmaya yönelik çalışmalara öncelik veriyoruz. Bilişim Vadisi'nde mobilite teknolojilerine verilen önemin bir örneğini de Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg) ile görmek mümkün. SİRO, Togg'un şirketi olup elektrikli araçlar için batarya teknolojileri üzerinde çalışmalar yürütüyor. Almanya'dan EDAG ve Japonya'dan Fujikura firmaları, yerli elektrikli araç geliştirme projelerinde Togg ile çalışıyor. FEV, bölgemizde uluslararası otomobil markalarının prototip ve mühendislik çalışmalarını yürütüyor. Büyütech ise geleceğin otonom araçlarının kullanacağı stereo kameraları yine bu ekosistemde geliştiriyor. Volkswagen, Porsche gibi firmalardan gelen mühendisleri ile Mercedes'e kart geliştirip üreten aynı zamanda yerli dijital kelepçe, alternatif yerli elektrikli araçlar ve çevre teknolojileri geliştiren Ortem ve Mahrek'e ek olarak CDM Grup (Cadem) da alternatif mobilite çözümleri üreterek yerli elektrikli araç geliştiren firmalar arasında yer alıyor. Türkiye'nin iki uçan araba projesinden biri olan AirCar'ın da Ar-Ge çalışmaları, Bilişim Vadisi'nde gerçekleştiriliyor.Programa mobilite odağında teknoloji özellikle bağlantılı teknolojiler, yapay zeka, nesnelerin interneti, siber güvenlik, akıllı ödeme sistemleri, elektrikli araç çözümleri, batarya teknolojisi gibi alanlarda iş fikrine sahip, prototipini geliştirmekte olan ya da geliştirmiş yerli ve yabancı tüm girişimciler başvuruda bulunabilir. Bu minvalde programımıza başvuru yapan girişimler, bir ön başvuru sürecine tabi tutularak, teknoloji hazırlık seviyelerine göre değerlendirilecek.Programa kabul edilen girişimler hem Bilişim Vadisi yatırımfonlarından öncelikli olarak yararlanma fırsatıyakalayacak, hem de Bilişim Vadisi'ninKOSGEB ile işbirliği yaptığı 1 milyon bütçeligirişimcilik destek programınayönlendirilecek. Şirketini henüz kuramamışgirişimleri de 450 bin TL destekbütçeli, Bilişim Vadisi'nin uygulayıcıkuruluşu olduğu TÜBİTAKBİGG Programı'na yönlendiriyoruz.Programsonunda girişimlerBilişim Vadisi Kuluçkaİşletme Merkezi'nde faaliyetleriniyürütme imkânı dabulacak.Bilişim Vadisi'nin ortağı olduğu iki Girişim Sermaye Fonu(GSYF) var. Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, 2021'de faaliyetegeçti. Fonun büyüklüğü 380 milyon TL'ye ulaştı. Bugüne kadar19 girişime (sivil teknolojiler, oyun, finans, siber güvenlik, mobilite,tarım ve enerji alanında) yatırım yaptık. Bir girişime yapılabilecekyatırım miktarı (ticket size) 100 bin dolar ile 1 milyon dolararasında. 4. Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ise 2023'te faaliyetegeçti. Fonun şu anki büyüklüğü 13 milyon TL. Odağında tohum yatırımlarıvar. Bir girişime yapılabilecek yatırım miktarı 400 bin TL-2milyon TL (100 bin dolar) arasında...2021 ve 2022 yılında gerçekleştirilen Bilişim Vadisi MobiliteHızlandırma Programı'na toplam 1.000'den fazla başvuru oldu. 87girişim programa kabul edildi. Bu girişimlerin 4'ü yatırım aldı,5 girişim ise yatırım görüşmelerini devam ettiriyor. Toplam4 girişim sektörün öncü firmaları ile PoC gerçekleştirdi.Program sonunda 6 girişim Bilişim Vadisi Kuluçka İşletmeMerkezi'nde faaliyetlerini yürütmeye başladı. 2022'deMobilite Hızlandırma Programı'na 22 yatırım fonu, 45yatırımcı katıldı. Demo day neticesinde sektörünöncü firmalarından yaklaşık 300 kişi bir arayageldi. 8 girişimci iş fikrini yatırımcıylabuluşturdu.