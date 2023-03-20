Milli teknoloji hamlesine milyonluk destek

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunu hayata geçirmek için çalışan Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi, girişimcilere hem mentorlük yapıyor hem de yol gösteriyor. Başvuruya açılan üçüncü Mobilite Hızlandırma Programı'yla girişimciler, Bilişim Vadisi yatırım fonlarından yararlanabilecek ve KOSGEB'in 1 milyon TL bütçeli Girişimcilik Destek Programı'na başvurabilecek. Bilişim Vadisi'nin Genel Müdürü A. Serdar İbrahimcioğlu ile Mobilite Hızlandırma Programı'nı konuştuk...
Nedir bu program?
Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de geleceğin mobilite ekosistemini şekillendirecek girişimcilere mentorluk, finansal ve hukuki danışmanlık, proje takip desteği ve Ar-Ge teşvikleri gibi konularda yol göstermeyi amaçlıyoruz. Program, potansiyel müşteriler ile girişimcileri bir araya getiren bir platform.
Mobilite alanında çalışan kaç firma var?
Bilişim Vadisi'nde şu anda 120+ mobilite firması yer alıyor. Ülkemizin mobilite ekosisteminin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla girişimci ekosistemi oluşturmaya yönelik çalışmalara öncelik veriyoruz. Bilişim Vadisi'nde mobilite teknolojilerine verilen önemin bir örneğini de Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg) ile görmek mümkün. SİRO, Togg'un şirketi olup elektrikli araçlar için batarya teknolojileri üzerinde çalışmalar yürütüyor. Almanya'dan EDAG ve Japonya'dan Fujikura firmaları, yerli elektrikli araç geliştirme projelerinde Togg ile çalışıyor. FEV, bölgemizde uluslararası otomobil markalarının prototip ve mühendislik çalışmalarını yürütüyor. Büyütech ise geleceğin otonom araçlarının kullanacağı stereo kameraları yine bu ekosistemde geliştiriyor. Volkswagen, Porsche gibi firmalardan gelen mühendisleri ile Mercedes'e kart geliştirip üreten aynı zamanda yerli dijital kelepçe, alternatif yerli elektrikli araçlar ve çevre teknolojileri geliştiren Ortem ve Mahrek'e ek olarak CDM Grup (Cadem) da alternatif mobilite çözümleri üreterek yerli elektrikli araç geliştiren firmalar arasında yer alıyor. Türkiye'nin iki uçan araba projesinden biri olan AirCar'ın da Ar-Ge çalışmaları, Bilişim Vadisi'nde gerçekleştiriliyor.
Programa bu yıl kaç başvuru alınacak? Başvuru koşulları neler?
Programa mobilite odağında teknoloji özellikle bağlantılı teknolojiler, yapay zeka, nesnelerin interneti, siber güvenlik, akıllı ödeme sistemleri, elektrikli araç çözümleri, batarya teknolojisi gibi alanlarda iş fikrine sahip, prototipini geliştirmekte olan ya da geliştirmiş yerli ve yabancı tüm girişimciler başvuruda bulunabilir. Bu minvalde programımıza başvuru yapan girişimler, bir ön başvuru sürecine tabi tutularak, teknoloji hazırlık seviyelerine göre değerlendirilecek.
YATIRIM FONU VE KOSGEB'TEN KAYNAK
Bu programda girişimler için ayrılan destek bütçesi nedir?
Programa kabul edilen girişimler hem Bilişim Vadisi yatırım
fonlarından öncelikli olarak yararlanma fırsatı
yakalayacak, hem de Bilişim Vadisi'nin
KOSGEB ile işbirliği yaptığı 1 milyon bütçeli
girişimcilik destek programına
yönlendirilecek. Şirketini henüz kuramamış
girişimleri de 450 bin TL destek
bütçeli, Bilişim Vadisi'nin uygulayıcı
kuruluşu olduğu TÜBİTAK
BİGG Programı'na yönlendiriyoruz.
Program
sonunda girişimler
Bilişim Vadisi Kuluçka
İşletme Merkezi'nde faaliyetlerini
yürütme imkânı da
bulacak.
19 GİRİŞİME FON SAĞLANDI
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları'nın büyüklüğü nedir?
Bilişim Vadisi'nin ortağı olduğu iki Girişim Sermaye Fonu
(GSYF) var. Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, 2021'de faaliyete
geçti. Fonun büyüklüğü 380 milyon TL'ye ulaştı. Bugüne kadar
19 girişime (sivil teknolojiler, oyun, finans, siber güvenlik, mobilite,
tarım ve enerji alanında) yatırım yaptık. Bir girişime yapılabilecek
yatırım miktarı (ticket size) 100 bin dolar ile 1 milyon dolar
arasında. 4. Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ise 2023'te faaliyete
geçti. Fonun şu anki büyüklüğü 13 milyon TL. Odağında tohum yatırımları
var. Bir girişime yapılabilecek yatırım miktarı 400 bin TL-2
milyon TL (100 bin dolar) arasında...
Önceki iki programdan faydalanan girişimler fonlardan ne tür destekler aldı?
2021 ve 2022 yılında gerçekleştirilen Bilişim Vadisi Mobilite
Hızlandırma Programı'na toplam 1.000'den fazla başvuru oldu. 87
girişim programa kabul edildi. Bu girişimlerin 4'ü yatırım aldı,
5 girişim ise yatırım görüşmelerini devam ettiriyor. Toplam
4 girişim sektörün öncü firmaları ile PoC gerçekleştirdi.
Program sonunda 6 girişim Bilişim Vadisi Kuluçka İşletme
Merkezi'nde faaliyetlerini yürütmeye başladı. 2022'de
Mobilite Hızlandırma Programı'na 22 yatırım fonu, 45
yatırımcı katıldı. Demo day neticesinde sektörün
öncü firmalarından yaklaşık 300 kişi bir araya
geldi. 8 girişimci iş fikrini yatırımcıyla
buluşturdu.