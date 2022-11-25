Milyonlar merakla bekliyordu: Cezalar silindi! Başvuru gerekecek mi?

SON TAKSİTİN VADE TARİHİNE BEKLENECEK

Yayımlanan tebliğe göre, 9 Kasım'dan itibaren öğrenim ve katkı kredisi taksitlerinin Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, öğrenim ve katkı kredisi borcu için öngörülen son taksitin vade tarihine kadar beklenecek. Son taksitin vade tarihi sonrasında ödenmemiş borçlar Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a göre takip edilmek üzere ilgili vergi dairesine bildirilecek.