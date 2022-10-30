Mobil ekipler 51 ilde çocuklar için sahada

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 51 ilde kırsal bölgelerde görev yapan çocuk koruma mobil ekipleri aileler ile kamu görevlilerini ziyaret ederek farklı risk gruplarındaki çocukların okula devamını sağlamak amacıyla destek çalışmaları yürütüyor. Bakanlığın mobil ekipleri, 22 ilin kırsal bölgelerinde sosyoekonomik yönden dezavantajlı çocuklar ile ailelere yönelik tespit çalışması gerçekleştirdi. Bu kapsamda 804 köy ziyaret edilerek 4.755 çocukla görüşüldü ve 2.385 aileye rehberlik yapıldı. Ayrıca ekipler ziyaret ettikleri köylerde muhtarlar, okul idarecileri, belediye görevlileri ve imamlarla da görüştü. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 81 çocuk hakkında koruyucu ve destekleyici tedbir kararı alındı, çocukların okula devamı sağlandı. Toplam 558 kişiden oluşan mobil ekipler 1.127 köyde çocuklar, aileler ve kurumlarla görüştü. ANKARA