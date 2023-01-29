Mobilite Kürsüsü’nden akıllı ulaşıma katkı

Galatasaray Üniversitesi ile Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi Derneği (SMİ) arasında imzalanan protokol ile kurulan "GSÜ-SMİ Sürdürülebilir Mobilite Kürsüsü" akıllı kent hareketliliği ve tedarik zincirlerine katkı sağlayacak.''GSÜ-SMİ Sürdürülebilir Mobilite Kürsüsü'' bünyesinde, insan ve çevre odaklı ulaşım sisteminin geliştirilmesine yönelik endüstri-üniversite iş birliği ile akıllı ulaşım sistemi altyapılarının geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapılacak. Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi (SMİ) Kurucu Başkanı ve Renault Group Türkiye CEO'su Hakan Doğu "Sürdürülebilir, entegre ve akıllı ulaşım için bir araya geldik. Bir inisiyatif olarak çıktığımız yolda Kasım 2022'de dernekleştik. Önceliğimiz, geleceğimiz için bir mobilite altyapısı oluşturmak. Bu çözüm arayışı için üniversiteler, girişimciler, özel sektör, belediyeler, STK'lar ve uluslararası kuruluşları bir araya getirerek sürdürülebilir hareketliliği sağlamak için veri güdümlü fikirlerin ve ürünlerin oluşmasını destekleyeceğiz. Burada çözümün veri temelli olduğunu biliyor; start-up ve tedarik zincirlerinin otomasyonları geliştiren çalışmalarını destekliyoruz. Galatasaray Üniversitesi ile ortak kuracağımız kürsü sayesinde çok boyutlu çalışma fırsatımız olacak" dedi.kadar dünya nüfusunun yüzde 70'inden fazlası şehirlerde yaşayacak.yaşayan nüfus 2050'ye kadar 2.5 milyar artacak.trafik yoğunluğu çevre kirliliği oluşturuyor. Bu da, iklim değişikliğini ve insan sağlığını etkiliyor.yıl yaklaşık 7 milyon insan hava kirliliğinin sebep olduğu hastalıklardan hayatını kaybediyor. Bu, trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısından beş kat daha fazla insan demek.hava kalitesinin küresel sağlık üzerindeki ekonomik kaybı, dünya ekonomisinin yüzde 4.8'ini (5.7 trilyon doları) buluyor.