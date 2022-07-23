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Giriş Tarihi: 23.7.2022 14:32 Son Güncelleme: 23.7.2022 14:43

Motorine indirim geliyor: Güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

Motorine indirim geliyor: Güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

Brent petrol ve döviz kurlarında yaşanan değişim akaryakıt fiyatlarına etki ederken 'güncel benzin-motorin fiyatları ne kadar?' sorusu da internet üzerinden sıkça araştırılıyor. 26 Temmuz Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 92 kuruşluk indirim bekleniyor.

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da değişkenlik gösteriyor. Motorine 92 kuruşluk indirim bekleniyor. Motorin indirimi 26 Temmuz Salı gününden itibaren geçerli olacak.

Pazartesi gecesi gelecek indirimle birlikte, motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 24,46 TL'ye, Ankara'da 24,57 TL'ye ve İzmir'de 24,59 TL'ye gerileyecek. Motorinin litre fiyatı İstanbul'da ortalama 25,38 TL'den satılıyor.

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 22,72 TL, Ankara ve İzmir'de 22,84 TL seviyesinde bulunuyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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Motorine indirim geliyor: Güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
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