MTV ve gelir vergisi ödemesinde son hafta

Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ve gelir vergisinin bu yıla ilişkin ikinci taksiti ile borç yapılandırmasına ilişkin taksit ödemelerinin 1 Ağustos Pazartesi gün sonuna kadar yapılması gerekiyor. 2022 yılına ait MTV'nin ikinci taksit ödeme dönemi 1 Temmuz'da başladı. İnteraktif Vergi Dairesi "https://ivd.gib.gov.tr/" ve Dijital Ödeme Noktasında "Hızlı Ödeme" bölümünde yer alan "MTV Ödeme" alanına şifre girişi yapmadan sadece plaka ve TC Kimlik numarası bilgileri girilerek MTV borçları görüntülenebiliyor veya ödenebiliyor. Ayrıca, 2021 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin Gelir Vergisi 2. taksit ödemelerinin de 1 Ağustos'a kadar yapılması gerekiyor. Öte yandan, 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 6. taksit ödeme süresi ile 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 10. taksit ödeme süresi de 1 Ağustos Pazartesi günü sona erecek.