Mücahit Birinci TÜSİAD’a tepki gösterdi: “Cibilliyetlerini biliriz”

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yaptığı açıklamada, "Son dönemde yaşadığımız istikrarsızlıklar sonucunda, denenmekte olan ekonomi programıyla amaçlanan sonuçlara erişilemeyeceği netleşmiştir" ifadelerini kullanmış, "Genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmeli" demişti.

"ÇOĞUNUN ULUSLARARASI LOBİ VE LOCA BAĞLANTILARI VARDIR"

AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci TÜSİAD'a sosyal medyadan tepki gösterdi. Birinci sosyal medya hesabından "TÜSİAD kurulduğu günden bu yana, tüm asimetrik müdahalelerin yanında olmuştur. Yerli tepkileri yoktur. Çoğunun uluslararası lobi ve loca bağlantıları vardır. Dolayısıyla evet, cibilliyetlerini biliriz" ifadelerini kullandı.