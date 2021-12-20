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Haberler Ekonomi Haberleri Mücahit Birinci TÜSİAD’a tepki gösterdi: “Cibilliyetlerini biliriz”
Giriş Tarihi: 20.12.2021 11:14 Son Güncelleme: 20.12.2021 11:23

Mücahit Birinci TÜSİAD’a tepki gösterdi: “Cibilliyetlerini biliriz”

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Mücahit Birinci TÜSİAD’a tepki gösterdi: “Cibilliyetlerini biliriz”

TÜSİAD, "Genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmeli" açıklaması yapmıştı. AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci TÜSİAD’a sosyal medyadan tepki göstererek, “TÜSİAD kurulduğu günden bu yana, tüm asimetrik müdahalelerin yanında olmuştur. Yerli tepkileri yoktur. Çoğunun uluslararası lobi ve loca bağlantıları vardır. Dolayısıyla evet, cibilliyetlerini biliriz” ifadelerini kullandı.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yaptığı açıklamada, "Son dönemde yaşadığımız istikrarsızlıklar sonucunda, denenmekte olan ekonomi programıyla amaçlanan sonuçlara erişilemeyeceği netleşmiştir" ifadelerini kullanmış, "Genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmeli" demişti.

"ÇOĞUNUN ULUSLARARASI LOBİ VE LOCA BAĞLANTILARI VARDIR"

AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci TÜSİAD'a sosyal medyadan tepki gösterdi. Birinci sosyal medya hesabından "TÜSİAD kurulduğu günden bu yana, tüm asimetrik müdahalelerin yanında olmuştur. Yerli tepkileri yoktur. Çoğunun uluslararası lobi ve loca bağlantıları vardır. Dolayısıyla evet, cibilliyetlerini biliriz" ifadelerini kullandı.

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Mücahit Birinci TÜSİAD’a tepki gösterdi: “Cibilliyetlerini biliriz”
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