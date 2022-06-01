Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Mustafa Gültepe, TİM Başkanlığı’na aday oldu
Giriş Tarihi: 2.6.2022

Mustafa Gültepe, TİM Başkanlığı’na aday oldu

Mustafa Gültepe, TİM Başkanlığı’na aday oldu
İstanbul Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 13 Haziran'da yapılacak genel kurulunda başkan adayı olduğunu açıkladı. İstanbul ve Anadolu'dan çok sayıda birlik ve sektör kurulu başkanının desteğini alan Gültepe, seçilmesi halinde küresel ticaretteki büyük değişim ve dönüşümü fırsata çevirmek için TİM'in konumunu güçlendireceğini bildirdi. Gültepe, "İhracat Türkiye'nin geleceği ve vazgeçilmezi. Türkiye'yi ihracatta marka ülke yapma hedefiyle yola çıkıyorum. Üretimde ve ihracatta 30 yılı aşkın birikimimi ihracat ailemizle paylaşmak istiyorum" dedi.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Mustafa Gültepe, TİM Başkanlığı’na aday oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA