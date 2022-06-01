Mustafa Gültepe, TİM Başkanlığı’na aday oldu

İstanbul Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 13 Haziran'da yapılacak genel kurulunda başkan adayı olduğunu açıkladı. İstanbul ve Anadolu'dan çok sayıda birlik ve sektör kurulu başkanının desteğini alan Gültepe, seçilmesi halinde küresel ticaretteki büyük değişim ve dönüşümü fırsata çevirmek için TİM'in konumunu güçlendireceğini bildirdi. Gültepe, "İhracat Türkiye'nin geleceği ve vazgeçilmezi. Türkiye'yi ihracatta marka ülke yapma hedefiyle yola çıkıyorum. Üretimde ve ihracatta 30 yılı aşkın birikimimi ihracat ailemizle paylaşmak istiyorum" dedi.