‘Ne Yediğini Bil’ platformu yenilendi

TAB Gıda, servis ettiği ürünler ve bu ürünlerin tüketiciye ulaştığı ana kadar geçtiği serüven hakkında, lezzet severleri bilgilendirmeyi amaçlıyor. Tüketicilerin akıllarında oluşan soruları cevaplayarak efsane lezzetleri gönül rahatlığıyla tüketebilmelerini sağlamak için yenilenen 'Ne Yediğini Bil' platformu, tüketilen ürünlerin içeriği hakkında bir bilinç oluşturmayı hedefliyor .

TAB Gıda çatısı altında bulunan Burger King, Popeyes, Arby's, Subway, Sbarro, Usta Dönerci ve Usta Pideci, en sevilen lezzetlerinin içerikleri hakkında detaylı bilgilerin paylaşıldığı Neyediginibil web sitesi, tüketicilerin aradıkları bilgiye en hızlı ve kolay biçimde ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla güncel trendlere uygun olarak yenilendi.

GELİŞMİŞ KULLANICI DENEYİMİ

Modern tasarımı ve kullanıcı dostu ara yüzüyle dikkat çeken site, tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde kullanılabiliyor. Yeni eklenen özelliklerle birlikte, aranan bilgiye kolayca ulaşmayı sağlayacak arama motoru ve kategorilendirilmiş içeriklerle kullanıcı deneyimi en üst seviyeye taşınıyor. Sitedeki geri bildirim sistemi sayesinde, kullanıcılar görüş ve önerilerini kolayca iletebiliyor. Tüketicilerin bu geri bildirimleri doğrultusunda TAB Gıda, platformu sürekli olarak güncellemeyi ve geliştirmeyi hedefliyor.

YÜKSEK KALİTE STANDARTLARINA UYGUN GIDALAR

Bünyesindeki her marka için gıda güvenliği şartlarının sağlanmasına büyük önem veren TAB Gıda, tüketicilerine sunduğu tüm yiyecek ve içecekleri, yüksek kalite ve hijyen standartlarını göz önünde bulundurarak seçiyor. Şirket, tüm markalarının ürünlerini ve hizmetlerini düzenli denetime tabi tutarak, hizmet kalitesini en üst seviyede korumayı amaçlıyor.

TAB Gıda restoranlarında tüm ürünler sevk, pişirme ve servis standartlarıyla sağlık ve hijyen açısından Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'ne ve uluslararası kalite standartlarına yüzde 100 uygun olarak hazırlanıyor. Tüketiciye sunulan tüm ürünlerde dana eti ve tavuk eti kullanılırken, etler küresel gıda güvenliği ve kalite standartları kurumu BRCGS sertifikalı tedarikçilerden tedarik ediliyor. Et ve diğer tüm ürünlerin tedarikçilerinin helal gıda sertifikasına sahip olmasına özellikle dikkat ediliyor.

SOĞUK ZİNCİRDE YÜKSEK HASSASİYET

TAB Gıda bünyesindeki restoranlara giren tüm etler, lojistik firmasının -18ºC sıcaklığındaki araçlarıyla sevk ediliyor. Araçlar restoranlara ulaştığında, yöneticiler tarafından araç ve etlerin sıcaklıkları kontrol edilerek kayıt altına alınıyor. Teslimat sırasında son kullanma tarihleri ve ambalajlama prosedürleri kontrol edilen etler, soğuk zincir kırılmadan restoran depolarına taşınıyor. -18ºC ve (1-4)ºC olan depo sıcaklıkları, üzerlerinde sıcaklık göstergeleri olmalarına rağmen manüel olarak her gün en az 3 defa ve her sevkiyat öncesinde termometre ile kontrol ediliyor. Bunun yanı sıra tüm Türkiye'deki restoran depoları, sevkiyatların takibi ve sevkiyat sırasındaki araçların sıcaklıklarıyla izleniyor.

TAB Gıda restoranlarında servis edilen tüm içecekler de ortam sıcaklığında ve hijyen kurallarına uygun şekilde muhafaza ediliyor ve taşınıyor.

GERÇEK LEZZETİN FOTOĞRAFI

"Ne Yediğini Bil" platformu için hazırlanan reklam filmi, Whopper'ı kendi mutfağında 'food styling' olmadan, olduğu gibi sergilemek üzerine de bir vurgu yapıyor. Reklamda, Whopper'ın en saf haliyle çekilen bir Polaroid fotoğrafı kullanılıyor ve bu fotoğraf, hiçbir dijital düzenleme yapılmadan reklamda yer alıyor. Bu sayede Whopper ürünlerinin doğallığı ve sadeliği ön plana çıkartılıyor.

Yenilenen "Ne Yediğini Bil" platformunu keşfetmek ve TAB Gıda'nın lezzet dolu dünyası hakkında daha fazla bilgi almak için www.neyediginibil.com adresini ziyaret edebilir, platformun reklam filmine buradan ulaşabilirsiniz.