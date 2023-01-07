Nebati: 76 milyar lirayı aşan kamu zararını önledik

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, vergi müfettişlerince 2022'de yürütülen denetimlerde, 77 bin 610 mükellefin vergi incelemesinin tamamlandığını ve 207 bin 958 rapor düzenlendiğini söyledi. Bakan Nebati, "Söz konusu denetimlerde 76 milyar lirayı aşan tutarda vergi ve ceza önererek vergi kayıp ve kaçağıyla kamu zararını önledik" dedi. Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2011'de kurulan Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın, kurumsal tecrübesiyle kayıt dışı ekonomiyle mücadele, vergi kaçakçılığı ve terörün finansmanını önlemek amacıyla vergi incelemelerine kararlı şekilde devam ettiğini vurguladı. Nebati, incelemeler sonucu, başta sahte belge düzenleme ve kullanma olmak üzere vergi kaçakçılığı suçları nedeniyle 23 bin 780 mükellef hakkında 24 bin 466 vergi suçu raporu düzenleyerek, ilgili kişilere yönelik cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi. Nebati, "Vergi kayıp ve kaçağı nedeniyle oluşan haksız rekabeti önlemeyi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.