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Giriş Tarihi: 10.10.2023

Nobel Ekonomi Ödülü Goldin’in

Nobel Ekonomi Ödülü Goldin’in
2023 Nobel Ekonomi Ödülü'nü, kadınların işgücündeki yerine ilişkin çalışmalarından dolayı Harvard Üniversitesi'nde görevli Amerikalı Profesör Claudia Goldin kazandı. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Nobel Ekonomi Ödülü'nün "kadınların iş gücü piyasasına etkilerine ilişkin anlayışı ilerletmesi"nden dolayı Amerikalı Profesör Claudia Goldin'e verildiği açıklandı. Açıklamada, Goldin'in iş gücü piyasasındaki cinsiyet farklılıklarının temel etkenlerini ortaya çıkardığı belirtildi. Goldin'in, "kadınların gelir durumu ve iş gücü piyasasına katılımları"na dair yüzyılları bulan tarihçesi konusunda ilk kapsamlı çalışmayı yaptığı vurgulandı. Öte yandan, çalışmanın, geçmişten günümüze kadınların iş gücüne katılımında görülen değişikliğin yanı sıra "cinsiyetler arası gelir dağılımındaki adaletsiz uçurumun" temel sebeplerini da ortaya koyduğu ifade edildi. Claudia Goldin'in kadınların iş gücü piyasasına katılımının, ele aldığı dönem boyunca yükselme eğilimde olmadığını, bunun yerine U şeklinde bir eğri oluşturduğunu ortaya koyduğu aktarıldı. Konuyla ilgili açıklamada, Goldin'in bu durumu, kadınların ev ve aile sorumluluklarına ilişkin yapısal değişim ve gelişen sosyal normların bir sonucu olarak açıkladığı bildirildi.
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Nobel Ekonomi Ödülü Goldin’in
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