Nobel Ekonomi Ödülü’nün sahipleri belli oldu

2025 Nobel Ekonomi Ödülü, Hollandalı Joel Mokyr, Fransız Philippe Aghion ve Kanadalı Peter Howitt'e verildi. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, 2025 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahipleri açıklandı. Açıklamaya göre, Joel Mokyr, "teknolojik gelişmeler yoluyla sürdürülebilir büyümenin ön koşullarını belirlemiş olması nedeniyle" bu ödüle layık görülürken, Philippe Aghion ve Peter Howitt "yaratıcı yıkım yoluyla sürdürülebilir büyüme teorisine" ilişkin çalışmaları dolayısıyla ödülün sahibi oldu.

Mokyr, Aghion ve Howitt, yeni teknolojinin sürdürülebilir büyümeyi nasıl etkileyebileceğini ortaya koydu ve yeniliklerin daha fazla ilerleme için nasıl itici güç sağladığını açıkladı. Mokyr, ekonomik durgunluk yerine sürdürülebilir ekonomik büyümenin yeni normal haline gelmesinin arkasındaki sebepleri tespit etmede tarihi kaynakları kullandı. Aghion ve Howitt, çalışmalarında sürdürülebilir ekonomik büyümenin arkasındaki mekanizmalara odaklandı. İkili, 1992'deki bir makalelerinde, piyasaya daha iyi bir ürünün girmesiyle eski ürünleri satan firmaların kayıpları olması anlamına gelen "yaratıcı yıkım" için matematiksel bir model geliştirdi.