Not artırımı doğru yolda olduğumuzu gösteriyor

Fitch ve Standard & Poor's'un ardından bir kredi notu artışının da Moody's'ten gelmesi iş dünyasının yanı sıra hükemet kanadında da memnuniyet yarattı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu iki basamak artırarak B3 seviyesinden B1 seviyesine yükseltirken, kredi notu görünümünü ise 'pozitif' olarak korudu. Not artışını değerlendiren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, makroekonomik göstergelerdeki olumlu gelişmelerin ümit verici olduğunu, artan kredi notlarının ülkenin doğru yolda ilerlediğini tescil ettiğini bildirdi. Bakan Bolat, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hükümetin uyguladığı maliye, para ve ticaret politikalarıyla alınan tedbirlerin, her alanda olumlu sonuçlar vermeye devam ettiğini belirtti.Bolat, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch Ratings'in martta, Standard & Poor's'un da mayısta Türkiye'nin kredi notunu artırdığını, not görünümünü pozitife yükselttiğini anımsatarak, şunları kaydetti: "Artan kredi notları yüksek ekonomik büyüme performansı, azalan işsizlik oranı, yükselen döviz rezervleri, artan ihracat, azalan dış ticaret açığı ve cari işlemler açığı, hızla düşen CDS primi ve benzeri makroekonomik göstergelerdeki olumlu gelişmeler ümit verici olup, doğru yolda ilerlediğimizi tescil etmektedir."İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de, "Enflasyonla mücadelemizi S&P, Fitch ve Moody's Türkiye'yi asıl hak ettiği minimum not olan 'yatırım yapılabilir' ve üstüne çıkarana kadar, ekonominin tüm unsurlarıyla bir denge içinde sürdürmeliyiz. Bu süreçte, üretimin, istihdamın ve özellikle ihracatın artması, bu sayede cari açığımızın azalmaya devam etmesi için gerekli adımların atılması büyük önem arz etmektedir" değerlendirmesini yaptı. Ankara Ticaret Odası Başkanı (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ise, "Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesi ve kredi notu görünümünü 'pozitif' olarak koruması, bir süredir enflasyon başta olmak üzere negatif göstergelerle mücadele edilen ülkemiz açısından, bir dönüm noktasıdır" dedi.Öte yandan uzmanlar, Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu artırmasının ardından başka not artırımlarının da gelmesini bekliyor. Ekonomist Haluk Bürümcekçi, "Kredi derecelendirme kuruluşlarının bundan sonraki ilk kararları da birer kademe not artışı olacaktır" diye konuştu. Not artışının iki kademe yapılmasının sürpriz bir gelişme olduğunu söyleyen İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu ise, kararın önemli ve olumlu bir gelişme olduğunu ifade etti. Arslanoğlu, "Türkiye'nin normal koşullarda çok çok daha iyi yerlerde olmasını beklediğimiz kesin" dedi.