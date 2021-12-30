Ödemelere hızlı dönüşüm bulutta

KÜRESEL ödeme ekosistemindeki yerini genişleten bulut teknolojileri, işletmeleri inovatif yöntemlerle tanıştırıyor. BulutTahsilat CEO'su Mehmet Öztürk, "Yaygın dağıtım ağına sahip işletmelerle bayi ve distribütörleri arasındaki tahsilat süreçlerini kolaylaştıran Online Doğrudan Borçlandırma Sistemi
(DBS
) ürünümüz ile garantili tahsilat işlemlerini buluta taşıdık. Böylece tüm taraflara ödeme işlemlerinde hız ve güven sağlayarak maliyet avantajı kazandırdık" dedi. McKinsey & Company tarafından hazırlanan Küresel Ödeme Sektörü Raporu'na göre, pandeminin etkisiyle 2020'de yüzde 5 azalarak 1.9 trilyon dolara gerileyen küresel ödeme gelirlerinin 2025'e kadar 2.5 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Ödeme gelirlerinin geleceğine projeksiyon tutan raporda, ödeme yöntemlerinde elektronik işlemlerin hem sayısında hem de payında artışın hızlanacağı öngörülüyor. İşletmelerle bayi ve distribütörlerin nakit akışını sağlayan temel ödeme hizmetlerinin bulut teknolojileriyle metalaşmaya başladığını belirten BulutTahsilat CEO'su Mehmet Öztürk, "Bulut teknolojisiyle katma değeri yüksek hizmet ve çözümleri bir araya getiren inovatif ödeme yöntemleri şirketlere tahsilat kolaylığının yanı sıra çok sayıda avantaj kazandırıyor. Geliştirdiğimiz Online DBS ürünüyle, tüm bankaların Doğrudan Borçlanma Sistemlerini (DBS) tek ekranda toplandık. Ödemelerde çek ve teminat mektubu kullanımının yaratabileceği ilave maliyetleri ve zaman kaybını ortadan kaldırdık. Ödeme sürelerinde oluşabilecek aksaklıkların önüne geçip işletmelerin temel işlerine odaklanmalarını mümkün hale getirerek verimliliklerini destekliyoruz" dedi.
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Doğrudan Borçlandırma Sistemi'nin işletmelerle bayi ve distribütörleri arasındaki ödemelerin otomatik transfer edilmesini sağladığını söyleyen BulutTahsilat CEO'su Mehmet Öztürk, "Geliştirdiğimiz Online DBS ürünü ile işletmelere otomatik tahsilat yapabilme olanağı, nakit akışı takibi kolaylığı, fatura borç bilgilerini değiştirebilme seçeneği, borç sorgulama, fatura iskontolama, bayi limit ve kredi risk bilgilerini takip kolaylığı gibi avantajlar sunuyoruz" dedi.