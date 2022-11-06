OECD eğitim raporu: Türkiye yükseköğretimde ilk sıralarda

Türk Eğitim Derneği Düşünce Kuruluşu (TEDMEM) tarafından OECD ve İşkur verileri esas alınarak hazırlanan 'Bir Bakışta Eğitim 2022' raporuna göre; Türkiye yükseköğretime katılımdaki artışın en yüksek olduğu OECD ülkelerinden biri.

25-34 yaş aralığındaki genç yetişkinlerin 2000 yılında yüzde 9 olan yükseköğretim mezuniyeti oranı, hızlı bir artışla 2021 yılında yüzde 40'a yükseldi.

25-64 YAŞ ARASI 4 KİŞİDEN BİRİ ÜNİVERSİTE MEZUNU

Yetişkinlerin eğitim düzeyine ilişkin veriler hem OECD geneli hem de Türkiye için yükseköğretim mezuniyeti oranının arttığını gösterdi. Türkiye'de 25-64 yaş aralığındaki her 4 yetişkinden biri yükseköğretim mezunu. Öte yandan, 25-64 yaş aralığındaki yetişkin nüfus içinde ortaöğretim mezunu olan yetişkin oranı ülkemizde yüzde 50'ye yaklaşırken OECD ortalamasında bu yüzde 80 civarında. OECD ortalamasına bakıldığında, ortaöğretim mezunu bile olmayan genç nüfus oranının son 10 yılda düşüş gösterdiği görüldü. Türkiye, bu düşüşün en yüksek düzeyde olduğu ülkelerden biri. 2011 yılında yüzde 57 olan oran, 2021 yılına gelindiğinde yüzde 36'ya geriledi.