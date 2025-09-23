OECD Türkiye’nin büyüme tahminini yükseltti

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), "Ekonomik Görünüm" raporunu yayımladı. OECD'nin raporunda 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin büyüme ve enflasyon beklentileri yer aldı.

2025 BÜYÜME BEKLENTİSİ ARTTI

İlgili raporda, Türkiye için bu yıla ilişkin büyüme beklentisinin yüzde 2,9'dan yüzde 3,2'ye çıkarıldığı bildirildi. Rapora göre 2025 için enflasyon beklentisi 2,1 puan artırılarak yüzde 33,5'e yükseltildi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ DE BELLİ OLDU

Bu yıl için büyüme beklentilerini yukarı yönlü revize eden OECD, Türkiye'nin 2026 yılındaki büyüme beklentisini yüzde 3,3'ten yüzde 3,2'ye indirdi. OECD, 2026 yılına ilişkin enflasyon tahminini ise yüzde 18,5'ten yüzde 19,2'ye çıkardı.