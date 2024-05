Önceliğimiz işimizi kazasız yapmak

Ülkemizde her yıl binlerce ailenin canını yakan trafik kazaları ülke gündemindeki yerini korurken Shell Türkiye, odağına yol güvenliğini alan sosyal sorumluluk projeleriyle toplumun tüm kesimlerinde farkındalık yaratmaya devam ediyor. Bu konuda liderlik ettiği çalışmalarla öne çıkan Shell Türkiye'nin Ülke Başkanı Ahmet Erdem, yılda 33 milyon kilometreye yakın yol kateden bir kurum olarak, kendileri için yol güvenliğinin "olmazsa olmaz" bir koşul olduğunu söylüyor. 70'in üzerinde ülkede faaliyet gösteren bir kurum olarak bu konuda toplumsal bir rol üstlendiklerini söyleyen Erdem, SABAH'a yaptığı açıklamada "İşimizin doğası gereği her şeyden fazla öncelik verdiğimiz konu, işimizi kazasız yapmak. Bizim için bu konu kârlılıktan, önemli iş anlaşmaları yapmaktan çok daha önemli. Küresel bir şirket olarak bu konuda ciddi tecrübeye sahibiz. Bu tecrübeyi içinde bulunduğumuz toplumla paylaşmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Trafik bir bilinç meselesi, bu bilinci de eğitimle yaratmak mümkün" dedi.Trafik kurallarına uyma konusunda ağır kurallar uyguladıklarını söyleyen Erdem, çalışanlarının yanı sıra birlikte çalıştıkları herkesin bu kurallara uymak zorunda olduğunu vurguladı. "Çünkü insan hayatı bizim için her şeyden kıymetli" diyen Erdem, şunları kaydetti: "Hayat kurtaran kurallarımız var. Tüm bunların sonucunda nisan ayı itibarıyla 4.657 gündür bizim kendi kontrolümüzde yaralanmalı ya da ölümlü bir trafik kazamız yok. Ama bu olmayacağı anlamına gelmez. Olmasın diye de hayat kurtaran kurallara harfiyen uyuyoruz, uymaya da devam edeceğiz. Faaliyetlerimizin temelinde işimizi kazasız ve kimseye zarar vermeden yapmak." 15 yıldır senede bir defa bütün nakliyecilerini ve kendileri için araç kullanan herkesi bir araya toplayıp Shell Yol Emniyeti Konferansı'nı düzenledikleri bilgisini paylaşan Erdem, "Ben konferansa mutlaka katılırım. Bu konuda uzman kişileri ve başarılı arkadaşlarımızı konuşturuyoruz ve onları ödüllendiriyoruz. Bu konuda yapılacak çok şey var elbirliği ile mücadele etmemiz lazım" diyor. Tüm faaliyetlerini hiçbir güvenlik ihlali ve kazaya sebebiyet vermeden gerçekleştirmeyi hedeflerini anlatan Erdem, bu yaklaşımlarını "Hedef Sıfır" olarak adlandırdıkları bilgisini verdi.Trafik konusunda kültürel bir değişim yaratmanın şart olduğunu anlatan Ahmet Erdem, "Çünkü hâlâ günümüzde bir yerden bir yere daha kısa sürede gitmek bir üstünlük gibi görülüyor. Oysa iyi bir sürücülüğün bunlarla hiçbir ilgisi yok. İyi sürücülük; iyi araba kullanmak, kaza yapmadan kimseye zarar vermeden araç kullanmaktır. Bunu ülke olarak çocukluktan başlayarak tüm bireylere öğretmemiz lazım" dedi. Trafik kazalarında yüksek hız kadar yorgunluğun rolünün büyük olduğunu söyleyen Ahmet Erdem, şunları kaydetti: "Bu nedenle araç kullanan çalışanlarımızın iki saatte bir mutlaka dinlenmeleri gerekiyor. Bu kurala ben dahil herkes uymak zorunda. Çünkü bu ihmale gelmeyecek kadar önemli bir konu. İstatistiklere göre kazaların çok önemli bir kısmı insan davranışından kaynaklı. Bunu eğitimle ve kültürel değişimle minimuma indirebiliriz. Çünkü bir hayatı bile kurtarmak o kadar kıymetli ki..."ALANDAKİ birikim ve uzmanlıklarını toplumla paylaşmaya önem veren ve 101 yıldır ülkemizde faaliyet gösteren Shell Türkiye, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) "Yol Emniyeti Eylem 10 Yılı" programına destek sağlayarak yol emniyeti konusunda düzenlediği eğitimlerle ve Trafikte Küçük Hata Yoktur programlarıyla son altı yılda 246 binden fazla kişiye ulaştı. "Trafikte Küçük Hata Yoktur" programıyla dinleyicilere düzenli olarak trafik kazalarını önlemek için önemli ipuçları iletiyor ve kritik hatırlatmalarda bulunuyor.YOL emniyetine dair risklerin bertaraf edilebilmesinin ancak insan odaklı bir dönüşümle mümkün olduğunu söyleyen Erdem, "Önemli olan insana dokunmak ve trafikle ilgili bilinçlenmeyi erken yaşlarda tesis edebilmek. Bu doğrultuda Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın (TEGV) 'Trafik Ateşböceği Öğrenim Birimi'nin işletme sponsoru olduk" dedi. Trafik Ateşböceği Öğrenim Birimi, ilköğretim çağı çocuklarının, trafik bilgisi ve farkındalığını artırmak, trafikle ilgili kavramları öğrenmelerini; olumlu beceri ve tutumları kazanmalarını sağlamak amacıyla özel olarak tasarlanmış bir program. Tırda bu alanında uzman TEGV çalışanları ve gönüllüleri tarafından 2-4 ve 5-6. sınıf öğrencilerine trafik eğitimleri veriliyor. Tırda uygulanan atölyelerde çocukların çevrelerindeki yetişkinleri de iş birliğine davet edebilecekleri "proje tabanlı öğrenme" metodolojisi kullanılıyor. Proje tabanlı öğrenme ile çocukların trafik konusunda karşılaştıkları zorluklara çözüm önerileri getirmelerini, projeyi uygulanabilir hale getirerek sorunun çözümünde yer almaları planlanıyor. Shell Trafik Ateşböceği Tırı'nda bir yıl içinde 90 atölye düzenleniyor; her atölyeye 16 çocuk katılıyor. Bir yıl içinde 1.500 ilköğretim öğrencisi, Shell Trafik Ateşböceği Tırı'nda direkt trafik konusunda eğitim alıyor. Shell Trafik Ateşböceği tırının 6 Şubat depremlerinin yaşadığı dönemde Malatya'da olduğunu söyleyen Erdem, "O dönemde depremzedelerin kullamına açıldı. Çocukların sosyal ve duygusal iyileşmesine katkıda bulunan atölyelere ev sahipliği yaptı. Yakın zamanda Derince'ye geldi ve buradaki Kocaeli Derince Bekir Sıtkı Özer İlkokulu bahçesinde konumlandı" dedi.