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Giriş Tarihi: 14.12.2023 17:21

Onu avlayanlara 317 bin 646 lira ceza verildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi Müdürlüğü ekipleri Tunceli’de yaban keçisi avlayan 2 kişiye 317 bin 646 lira ceza verildi.

AA
Onu avlayanlara 317 bin 646 lira ceza verildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi Müdürlüğü ekipleri, yaban hayvanlarının korunması için çalışmalarına devam ediyor.

Belirli aralıklarla arazide denetim yapan ekipler, Çemişgezek ilçesindeki Cihangir mevkisinde 2 kişinin kaçak avcılık yaptığı ihbarını aldı.

Jandarma desteğinde bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri, suçüstü yakalandıkları kaçak avcılara 317 bin 646 lira ceza kesti.

Ekiplerce avda kullanan tüfeklere ve ölü yaban keçisine el konuldu.

Kentte son 10 günde yapılan avcılık denetimlerinde 17 kişiye 74 bin 792 lira ceza uygulandı.

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Onu avlayanlara 317 bin 646 lira ceza verildi
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