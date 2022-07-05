OPET Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Fikret Öztürk Türkiye'deki yakıt fiyatları konusunda önemli açıklamalarda bulundu, Öztürk, akaryakıt fiyatlarının uluslararası petrol fiyatı, doların fiyatı ve vergiden oluştuğuna dikkat çekerek; "Şu anda benzinde yüzde 10, motorinde yüzde 7,7 civarında vergi ödeniyor. Şu anda da bizden çok çok güçlü dediğimiz Almanya dâhil olmak üzere vergileri bizden daha fazla alıyor. Bunların bilinmesinde yarar var." dedi.

OPET Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Fikret Öztürk: "Avrupa'nın en ucuz benzinini satıyoruz" | Video

AKARYAKIT FİYATLARINI DÜŞÜRMEK DEVLETİN ELİNDE DEĞİL

Öztürk şu ifadeleri kullandı: "15 sene önce konuşulduğu zaman biz Avrupa'nın en pahalı benzinini satıyorduk. Bugün ise Avrupa'nın en ucuz benzinini satıyoruz. Akaryakıt fiyatı üç şehirden oluşur. Bir uluslararası petrol fiyatı, bir doların fiyatı, bir de vergi. Neden o zaman Avrupa'nın en pahalı benzinini satıyorduk. Çünkü o zaman yüzde 50 ile yüzde 70 arasında özel tüketim vergisi dediğimiz ÖTV ödeniyordu. Bugün gelirken baktım. Benzinde yüzde 10, motorinde yüzde 7,7 vergi ödeniyor. Yani benzin fiyatlarını, motorin fiyatlarını düşürmek bizim elimizde değil. Devletin elinde değil, yöneticilerin elinde değil. Burada diyeceksiniz ki efendim biz tabii hesaplarken hep uluslararası fiyatlar olarak hesaplıyoruz.15 sene önce de dolarla, Euro ile hesaplanıyordu. Bugün de dolarla, Euro ile hesaplanıyor. O gün de doları, avroyu Avrupa ülkeleri kazanıyordu. Bugün de onlar kazanıyordu. O gün de TL kazanıyorduk, bugün de TL kazanıyoruz. Dolayısıyla inşallah ülkemiz güçlü olur, güçlü oldukça da vergileri düşürüp işte yüzde 70'lerden yetmişlerden bugün yüzde 10'ların altına düştü. Ama şu anda da bizden çok çok güçlü dediğimiz Almanya dâhil olmak üzere vergileri bizden daha fazla alıyor. Bunların bilinmesinde yarar var."