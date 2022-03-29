Orhan Turan TÜSİAD’ın yeni başkanı oldu

TÜRK Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği
'nin (TÜSİAD) yeni başkanı Orhan Turan
oldu. TÜSİAD'ın 52. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yapılan oylamada eski Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu
(TÜRKONFED
) Yönetim Kurulu Başkanı Turan, TÜSİAD'ın yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. Değişimin dünyanın her yerinde, her an yaşandığını, kurumların ve toplumların da sürekli değişime sürekli dönüşümle yanıt verme stratejisi geliştirdiğini vurgulayan Turan, "Gün geçtikçe daha net görüyoruz ki hem ülkemizde hem de dünyada yerleşmiş olan merkez ve çevreye dayalı düşünce ve eylem sistemi bu manzarayı anlamlandırmak için artık yeterli değil. Ufkumuzu bu yeni manzarayı anlamlandıracak ve değerlendirecek şekilde genişletmeli, tazelemeliyiz. Doğu ile batı, İstanbul
ile Anadolu
, siyaset ile toplum, ekonomik büyüme ile refah arasında kaynaşma ve bütünleşme görmeliyiz" dedi.